智障男子走私毒品至新加坡 死刑延宕12年終執行

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（中央社新加坡27日綜合外電報導）家屬表示，1名因走私毒品遭定罪的馬來西亞男子今天在新加坡遭死刑處決。律師先前以男子心智能力不足為由懇請法外開恩，但上訴最終遭法院駁回。

34歲的納加德蘭（Nagaenthran K. Dharmalingam）遭判處死刑已逾10年，他2009年因走私44公克海洛因進入毒品法律極嚴苛的新加坡被捕，隔年判處死刑，律師以納加德蘭有智力障礙為由，多次提出上訴。

納加德蘭22歲的弟弟庫瑪（Navin Kumar）今天透過電話告訴記者，死刑已經執行，屍體會運回大馬，在怡保（Ipoh）舉行葬禮。

新加坡法院昨天駁回納加德蘭母親提出的法律挑戰，為執行絞刑清除障礙。

由於納加德蘭智能不足，絞刑判決引發廣泛批評，聯合國、歐洲聯盟（European Union）與英國富豪布蘭森（Richard Branson）都強烈譴責。

律師與維權人士表示，納加德蘭智商只有69，被認定為智能障礙，法院卻認為他犯罪當時知道自己在做什麼，裁決無證據可採信他心智狀態下滑。

家屬告訴法新社，34歲的納加德蘭是在今天清晨遭處決，「不敢相信新加坡會不顧國際懇求饒命的聲音，逕行執行死刑」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110427