紐西蘭防疫入境管制 法官判違法剝奪公民返家權

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（中央社威靈頓27日綜合外電報導）紐西蘭一座法院判決，紐國政府實施的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）邊界防疫管制違法。法官主張，這個制度剝奪了公民返回家園的法定權利。

法新社報導，在長達140頁的判決書中，法官馬倫（Jillian Mallon）指出，這種控制下的隔離和檢疫過程使個人情況無法得到充分和優先考量。

法官判決，這個制度本身是防疫策略的關鍵部分，但因未能考慮到大家的具體需求，而致政府的行為「非法且不合理，違反載明每位紐西蘭公民都有權入境紐西蘭的權利法案」。

今年2月，主張放寬入境限制的團體「滯留海外的紐西蘭人」（Grounded Kiwis）向威靈頓高等法院提告， 主張在海外的紐西蘭人被剝奪了權利，有些人因無法返回家園而受到創傷。

本案主要質疑的是去年9月1日至12月17日期間實施的限制。

在這段期間，隔離所和防疫旅館的房間嚴重供不應求，大批國民在抽獎式的預訂系統下，一房難求。

司法審查中的案例之一是，一名婦女受困海外，無法在獨子病故時返國加以安葬。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110427