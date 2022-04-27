芬蘭總統染COVID-19後又得肺炎 狀況好轉將出院

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（中央社赫爾辛基27日綜合外電報導）芬蘭現年73歲的總統尼尼斯托本月稍早確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），今天又宣布罹患肺炎。不過他表示，健康狀況已有好轉，正準備出院。

尼尼斯托（Sauli Niinisto）在臉書（Facebook）發文稱：「COVID-19消退後，我又得到肺炎。」

他於19日被診斷出感染COVID-19，本週在醫院住了「幾天」，原訂的挪威訪問行程也因此延期。

他在貼文中提到：「我的感染情況正持續下降，體溫也下降3度。」他不忘感謝醫護人員悉心照顧，並稱接下來將在家繼續康復。

總統生病之際，芬蘭政壇人士正考慮是否申請加入北大西洋公約組織（NATO），這將是該國國防政策的歷史性大逆轉。

尼尼斯托預計於5月18日訪問鄰國瑞典，瑞典也在討論加入北約的問題。外界預計，兩國將在這個問題上採取一致行動。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）4月中旬訪問瑞典時稱，預計在「數週內」就北約成員國資格申請做出決定。（譯者：施施 /核稿：林治平）1110427