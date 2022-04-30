五角大廈：俄軍烏東頓巴斯作戰進展落後

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國五角大廈官員今天表示，俄羅斯在烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區的作戰行動進展緩慢且進度落後。

法新社報導，五角大廈官員告訴媒體，由於烏軍強烈抵抗，加上俄羅斯未能攻下基輔而更加謹慎，導致在頓巴斯的行動「進展不一且緩慢」。

他說：「我們認為，基本上俄羅斯目的是要為持續更長時間、更大規模的進攻創造條件。」所謂創造進攻條件是一套指導原則，即先發動空襲，然後對烏克蘭陣地展開砲擊，最後才是地面進攻。

五角大廈官員表示，然而這些攻擊未如俄軍預期成功擊潰烏軍，導致戰事陷入膠著，「他們仍對供給線跟不上有所警惕。他們不想重蹈在基輔的錯誤」。

官員說：「因此我們合理認為，俄軍在頓巴斯的目標進度已經落後。」還說美國軍方認為俄軍「至少比他們想達成的進度還要落後好幾天」。

外界認為，俄羅斯正試圖在戰場封閉並包圍前線烏軍；戰場分析師認為，俄羅斯的短期目標是攫取哈爾科夫（Kharkiv）和頓內茨克（Donetsk）間假想線以東的土地。

俄軍目前投入烏東與烏南戰線的兵力為92個營級戰術群（BTG），雖較一週前的85個略多，但仍遠低於戰爭第一階段時的125個。每個營級戰術群兵力約700到1000人。

「紐約時報」指出，俄軍如今重拾蘇聯時代的攻擊策略，即仰賴砲擊沿著300英里戰線對烏軍猛轟。

五角大廈官員表示，俄烏兩軍要在平坦、開闊的地形激戰，頓巴斯之戰將與第一階段於大城或城市周圍丘陵、樹林及池沼的戰鬥很不一樣，「這會是肉搏戰」。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110430