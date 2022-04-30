前男網明星貝克破產卻隱匿財產 在英國被判刑入獄

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）德國前男子網球明星貝克（Boris Becker）因為他在2017年宣告破產有關的罪名，今天遭到英國法院判決有罪，並處以2年半徒刑。

貝克擁有6座大滿貫賽男單獎盃，他因為將大筆資金從事業帳戶轉出、未申報在德國的一件房產，以及隱匿一家科技企業的82萬5000歐元（約新台幣2566萬元）持股和債權部位等4項罪名，而被倫敦的南華克刑事法院（Southwark Crown Court）判刑，他將服一半刑期。

54歲的貝克原本還面臨另外20項控訴，但本月稍早已獲判無罪。其中9項是關於他未交出在耀眼的網球生涯期間贏得的獎座和獎牌。貝克還是青少年時，便以非種子選手之姿奪得溫布頓網球賽（Wimbledon）男單冠軍。

貝克告訴陪審團，他不知道訴訟中提到的這些獎座和獎牌下落，包括他擁有3座溫布頓男單冠軍獎盃的其中2座。

法新社報導，法官泰勒（Deborah Taylor）先前已讓貝克獲得保釋，她今天宣判時告訴貝克：「你未表現出悔意或接受犯罪事實，還尋求與你的犯行及破產撇清關係。」

泰勒並指出，貝克先前因稅務犯罪在德國被判決有罪，構成她判決的「重大加重因素」。

貝克今天在女友卡巴友蒙泰羅（Lilian de Carvalho Monteiro）陪同下提早來到法庭。當法官宣判時，他面無表情，隨後拎起隨身包被帶往牢房。截至目前為止，他尚未表示是否上訴或在獄中提出任何法律挑戰。

貝克入獄消息傳出後，美國女子網球退役名將艾芙特（Chris Evert）在推特（Twitter）寫道：「遺憾聽到貝克（@ TheBorisBecker）的消息...和他在歐洲體育台（@eurosport）合作很有趣，永遠是一位紳士。」

曾經登上世界球王的貝克對陪審團描述，他生涯賺取的5000萬美元（約新台幣14億7500萬元）如何被跟首任妻子芭芭拉‧貝克（Barbara Becker）代價高昂的離婚所吞沒，包括對方要求的子女撫養費和「昂貴的生活品質保證」。

2012年起定居英國的貝克還說，當他無力支付在西班牙馬約卡島（Mallorca）一件地產的300多萬英鎊（約新台幣1億1100萬元）貸款，而在2017年6月宣告破產時，他感到「震驚」和「難堪」。

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根據貝克說法，他在網球選手生涯期間賺取「大量」財富，但1999年退休後收入「大減」。但他在退役後，曾擔任現任世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）的教練及電視體育台評論員，還替德國運動用品品牌彪馬（Puma）等企業代言。

貝克以凶猛發球著稱，他在1989年第3度拿下溫布頓男單冠軍，生涯還奪得2座澳洲網球公開賽（Australian Open）獎盃及1次美國公開賽（US Open）男單冠軍，更在1991年登上世界球王寶座。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1110430