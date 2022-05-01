烏克蘭外長再喊話 請中國提供安全保證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京1日綜合外電報導）烏克蘭外交部長庫列巴昨天接受中國新華社訪問時，要求中國提供基輔安全保證。他在訪談內容中指責俄羅斯的入侵行動，是中國國營媒體近來刊登的最直率批評俄羅斯說法。

中國試圖維持所謂的中立立場之際，西方強權和烏克蘭多次敦促中國譴責俄國入侵。美國並揚言，若北京對莫斯科提供軍事或經濟援助，將承擔後果。

庫列巴（Dmytro Kuleba）在訪談中表示：「烏克蘭目前正在研究從包括中國在內的聯合國安理會常任理事國和其他大國那裏獲得安全保證的可能性。我們提議中國成為烏克蘭安全的保證者之一，這是我們對中華人民共和國尊重和信任的標誌。」

中國2013年承諾烏克蘭，若烏克蘭遭到入侵或遭受核子攻擊威脅，中國將提供「安全保證」，但俄羅斯2月入侵烏克蘭後，中國卻似乎迴避同樣的議題。

中國外交部發言人上月回答安全保證的問題時表示，這種「安全保證在內容上有明顯的限制，會在特定狀況下啟動」，意指聯合國對非核子國家類似的安全決議。

中國官員常常譴責美國為首的北大西洋公約組織（NATO）挑起莫斯科這次入侵行動，並指控西方國家運送武器到烏克蘭以致衝突升高。

北京官媒也一再放大俄羅斯對這場戰爭的宣傳，大致上避免將烏克蘭平民的死傷歸咎於莫斯科的軍事入侵。

俄國2月24日入侵烏克蘭以來，庫列巴只和中國外長王毅通過兩次電話，王毅上月卻和俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）兩度會面，重申中俄合作「無上限」。

庫列巴並在新華社這場訪談中指控俄國「破壞」北京的「一帶一路」計畫，並警告全球食物安全危機將威脅中國經濟。

他說：「我們也認為這場戰爭不符合中國利益。」

他直接以中國官員和官方媒體一直以來避用的「入侵」，來稱呼俄羅斯的行動。

他說：「局勢並非因為烏克蘭而升高，我們是在行使自衛權。」（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1110501