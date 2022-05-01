越南允捐50萬美元助烏克蘭 籲各方對話與談判

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越南總理范明正1日與到訪的日本首相岸田文雄（左）舉行會談，范明正在會後記者會上表示，越南將捐給烏克蘭50萬美元，他與岸田文雄並呼籲各方就烏克蘭局勢堅持對話與談判。中央社記者陳家倫河內攝 111年5月1日

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（中央社記者陳家倫河內1日專電）越南總理范明正今天表示，越南將提供50萬美元的人道主義援助給烏克蘭，他與到訪的日相岸田文雄都肯定並尊重獨立、主權、領土完整等原則，呼籲各方堅持對話與談判。

日本首相岸田文雄4月30日晚間抵達越南，並於5月1日與范明正（Pham Minh Chinh）舉行約1小時30分的雙邊會談，范明正在會談結束後的記者會上就烏克蘭局勢作上述表示；此外，會談還觸及南海議題。

針對烏克蘭局勢，范明正指出，雙方肯定尊重國際法與聯合國憲章的基本原則，特別是尊重獨立、主權、領土完整以及各國正當和合法利益等原則，有關各方不應在國際關係中使用或威脅使用武力，呼籲各方堅持對話與談判，找出和平與長期的措施。

他接著說，越南對烏克蘭人道主義問題表示「全面立場」，願意為提供人道主義援助的活動與外交、對話和談判進程做出積極貢獻。在此精神上，越南將透過國際人道主義組織向烏克蘭提供50萬美元的援助。

關於南海局勢，范明正表示，雙方承諾加強協調，維護地區和平穩定，再次對確保南海和平、安全以及航行和飛越自由的重要性予以肯定，促進以和平方式解決爭端，不使用武力或以武力互相威脅。

他還說，在海上活動中嚴格遵守國際法，特別是1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS），尊重外交和法律程序，全面落實南海共同行為宣言（DOC），加快完成實質和有效的南海行為準則（COC），符合於國際法與1982年聯合國海洋法公約。

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岸田文雄在記者會上提到一系列的國際情勢，並就烏克蘭問題表示，雙方肯定必須確保國際法與聯合國憲章的基本原則，特別是尊重獨立、主權與領土完整的原則。「我們不可接受在世界上任何地區以實力改變現狀的行為。」

他指出，雙方一致同意立刻結束戰爭及提供人道主義援助的重要性，一致反對使用或威脅使用大規模殺傷性武器、反對針對民眾與轟炸民用基礎設施以及違反國際人道主義等行為。歡迎越南決定對烏克蘭提供人道主義援助。（編輯：高照芬）1110501

日本首相岸田文雄（中）與越南總理范明正1日在越南政府辦公廳前廣場一起植樹，紀念兩國的交往與情誼。中央社記者陳家倫河內攝 111年5月1日

日本首相岸田文雄（右）訪問越南，越南總理范明正1日在歡迎儀式上與岸田文雄並肩而行。中央社記者陳家倫河內攝 111年5月1日

日本首相岸田文雄（前左）4月30日到訪越南，越方5月1日上午為岸田文雄舉行歡迎儀式，越南總理范明正（前右）隨後與岸田舉行雙邊會談。中央社記者陳家倫河內攝 111年5月1日