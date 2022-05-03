海地首都幫派衝突加劇再爆槍戰 民眾逃離家園
2022/5/3 09:10（5/3 09:28 更新）
海地首都太子港2日爆發幫派槍戰，民眾紛紛逃離家園。（路透社）
（中央社太子港2日綜合外電報導）路透社目擊者表示，敵對幫派今天爆發槍戰，迫使海地首都太子港（Port-au-Prince）民眾逃離家園。過去一週來，已有至少20人在幫派衝突中喪命。
海地民防局4月27日表示，Chen Mechan和敵對的400 Mawozo兩派爆發槍戰，逼得數千人逃離家園。400 Mawozo去年10月曾綁架一群美國和加拿大傳教士。
槍戰是今天下午在太子港貧困的太陽城區（Cite Soleil）爆發，根據路透社目擊者，數十名居民驚慌往各方逃離，一些人雙手高舉示意沒有武器，以免遭到攻擊。
目前不清楚有哪些幫派涉入，也不知道有多少人逃離家園。
身穿平民服裝的武裝男子也出現在海地農業部附近的La Plaine區。
海地國家警察（Haitian National Police）尚未回覆記者詢問。
去年7月總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺後，海地幫派暴力益發猖獗，國內大半地區現在都已非當局所能管轄。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110503
海地位於中美洲加勒比海地區。（中央社製圖）
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