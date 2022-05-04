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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭16/285

關係再惡化 俄國杯葛安理會與歐盟委員會會議

2022/5/4 12:46（5/4 13:18 更新）
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俄羅斯將杯葛聯合國安全理事會4日與歐洲聯盟政治與安全委員會的會議。圖為安理會1月底針對俄國與烏克蘭議題開會。（美聯社）
俄羅斯將杯葛聯合國安全理事會4日與歐洲聯盟政治與安全委員會的會議。圖為安理會1月底針對俄國與烏克蘭議題開會。（美聯社）
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（中央社紐約聯合國總部3日綜合外電報導）多位外交官員表示，俄羅斯採取罕見步驟，將杯葛聯合國安全理事會4日與歐洲聯盟政治與安全委員會（PSC）的會議，是莫斯科與聯合國夥伴關係惡化的另一個跡象。

據匿名俄國外交消息來源今天的說法，莫斯科當局的決定與烏克蘭局勢有關。

一位西方外交人員告訴法新社，俄國2月24日侵烏以來，他們不記得俄方曾杯葛過安理會的任何一場會議。

聯合國安理會與歐盟政安委員會之間的年度非正式會議，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響下自2019年起停擺至今。明天的會議預料將討論歐盟與聯合國在彼此都有執行任務的各國境內的互動之道。

俄國入侵烏克蘭以來，莫斯科與聯合國其他成員國的關係即迅速惡化，這個安理會五大常任理事國之一還被逐出多個聯合國機構，包括人權理事會。

5月起輪值安理會主席的美國，其駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）今天在記者會中表示，安理會運作正常，還說安理會自2月底以來，在「孤立俄國」上取得「異常地成功」。

湯瑪斯-葛林斐德指出，俄羅斯握有否決權，因而躲過遭安理會譴責的命運，但在安理會大力支持下，聯合國大會才得以成功團結各方聲音，譴責俄羅斯，「實屬非凡成就」。

她告訴媒體說：「俄羅斯在安理會遭到孤立，每一次安理會討論到與俄相關事宜，俄方都處於守勢，我們將持續讓他們位居守勢，直到他們對烏克蘭殘忍的攻擊行動結束為止。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110504

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