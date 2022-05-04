北京學者：若美挺法理台獨 中國將倒向俄羅斯

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（中央社記者張淑伶北京4日電）中國學者閻學通日前發表文章，指中國在俄烏戰爭中的立場是一大難題。他還說，儘管「平衡策略」也有代價，但只要美國不為台灣法理獨立提供軍事支持，中國就不會明確倒向俄國。

北京清華大學國際關係學院院長閻學通2日在「外交事務」（Foreign Affairs）雙月刊發表英文文章「中國的烏克蘭難題：為什麼中國在俄烏戰爭中需要採取平衡策略」（China’s Ukraine Conundrum: Why the War Necessitates a Balancing Act）。

他在文章中表示，俄烏戰爭給中國造成了戰略困境。一方面，這場衝突擾亂了價值數十億美元的中國貿易，加劇了東亞的緊張局勢，中國網友分化成親俄和反俄陣營，更加深了內部在在政治上的兩極分化。

另一方面，中國指責美國支持北約擴張激怒俄羅斯，擔憂華盛頓將延長俄烏衝突以拖垮俄羅斯。作為中國最大、軍事實力最強的鄰國，俄羅斯不是北京希望與之對抗的大國。

閻學通說，這種平衡策略確實有其成本。拒絕譴責俄羅斯使中國與部分鄰國關係緊張，中國還因俄烏衝突付出了經濟代價，而這場戰爭可能會持續很長時間。

根據閻學通，這場戰爭對中國帶來的負面影響包括：俄烏戰爭衝擊了大宗商品市場，擾亂了供應鏈，導致中國企業損失數十億美元。

例如，戰爭爆發導致鎳價大幅飆升，中國鎳業巨頭青山控股集團在此期間的交易中損失了80億美元（約合新台幣2361億元）。戰爭造成的破壞還導致中國出口訂單的大規模取消，削弱了中國的工業生產率。

他表示，俄烏衝突還使美國有理由批准向台灣提供額外的9500萬美元軍援，這是美國總統拜登任內3度軍售台灣。更糟的是，這場戰爭使中國與美國及其盟國之間的關係進一步緊張。澳洲、加拿大、日本和英國都表示將與美國一起，對繼續與俄羅斯開展貿易的中國公司實施「二級制裁」。

儘管如此，閻學通認為，為了最大限度減少戰略損失，中國很可能會繼續中間路線，直到俄烏衝突結束。除非美國為台灣宣布法理獨立提供軍事支持，這可能就會改變北京的考量，使它倒向俄羅斯。

他說，儘管戰爭對中國有負面影響，但北京並不接受華盛頓處理俄烏衝突採取的手段。自戰爭開始以來，中國政府一直認為是美國推動北約東擴激怒了俄羅斯。現在，中國認為華盛頓在故意使戰爭升級以持續戰爭的影響，從而削弱俄羅斯和中國。

閻學通說，中國也不認為在烏克蘭戰爭問題上與華盛頓尋求共同立場，會有助於改善更廣泛的中美關係。即使北京加入部分國際社會對俄羅斯的譴責，美國也不會軟化對中國的遏制政策。

他還舉出歷史上的例子說明。1958至1971年，中國曾同時面對來自美國和蘇聯的戰略威脅，當時中國政府將所有的經濟資源用於準備針對兩個大國之一的全面戰爭，為了保護工業基地免受攻擊，將許多工廠從東部遷往西部，這場大規模的工業重組使中國陷入了嚴重的經濟困境。

閻學通說，對這段可怕歷史的記憶為中國對烏克蘭戰爭的反應提供了線索，強化了中國避免再次被夾在華盛頓與莫斯科之間的決心。

俄羅斯2月24日開始入侵烏克蘭以來，中國官方不願稱之為「入侵」並反對對俄國制裁、拒絕譴責俄羅斯的行動。另一方面，中國聲稱尊重烏克蘭的主權獨立和領土完整，並提供烏克蘭人道主義援助。（編輯：曹宇帆）1110504