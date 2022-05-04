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合約敲定 斯洛伐克將助烏克蘭軍方修復武器

2022/5/4 16:39
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（中央社布拉第斯拉瓦3日綜合外電報導）斯洛伐克國防部今天表示，在接獲烏克蘭當局提出的請求後，斯國一家企業將負責修理烏軍受損的軍事裝備。

斯洛伐克國防部發言人卡卡西科娃（Martina Koval Kakascikova）表示，國營Konstrukta-Defence公司「已與烏方簽訂一項關於修復並將烏國軍事科技現代化的合約」。

首批要修復的裝備包含數十輛BRDM-2式裝甲偵查車。

斯洛伐克總理赫格（Eduard Heger）和國防部長納德（Jaroslav Nad）先前宣布，願意協助烏克蘭修復受損武器。

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納德4月初曾表示：「烏克蘭詢問我們的企業是否能修復受損的烏國裝備。也就是說，受損的裝備會送來斯洛伐克，我們加以修復，然後再回到烏克蘭。」Konstrukta-Defence公司網站介紹，總部位於斯洛伐克東部利斯科韋茨（Lieskovec）的這家公司，平日負責維修斯洛伐克武裝部隊使用的各類車輛和軍事科技。

該公司也生產自走榴彈砲。（譯者：李佩珊/核稿：張佑之）1110504

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