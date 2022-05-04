日本新增確診2萬6469例 東京疫情連23天趨緩

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本全境今天新增2萬6469例COVID-19確診病例，其中東京都單日新增病例已連續23天低於上週同日，疫情持續趨緩；沖繩縣今天新增病例雖少於上週同日，但嚴峻程度仍居各地之冠。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至今天晚間6時止，全境單日新增2萬6469例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例及20例死亡病例。

日本全境包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪，至今累計病例數798萬7337例，包括2萬9723例死亡病例。

東京都今天新增2999例確診病例，較上週三大幅減少3053例，不僅連續23天低於上週同日，近7天平均單日新增3455.1例，也降到約前一週的65.9%。

東京都今天新增的2999例確診病例中，以30多歲患者居各年齡層之冠，占比約20.7%；65歲以上高齡患者占比約7.2%。

東京都重症患者數較3日減少1人，總數10人。今天另新增6例死亡病例。

跟東京都同屬首都圈的埼玉縣今天新增1267例確診病例，較上週三減少近千例，至今累計病例數51萬6366例，包括1464例死亡病例。

位於關西地方的大阪府今天新增1545例確診病例，較上週三減少2100多例，至今累計病例數90萬3188例；重症患者數較3日減少1人，總數23人。

位於九州地方的福岡縣今天新增1557例確診病例，已連續7天低於上週同日，至今累計病例數37萬6777例，包括1217例死亡病例。

琉球新報報導，目前疫情最為嚴峻的沖繩縣，今天新增1201例確診病例，較上週三減少418例，至今累計病例數16萬6262例。

不過，最近一週每10萬人口新增染疫數，沖繩縣依舊以662.51人連續40天高居日本各地之冠；北海道以327.63人次之、鹿兒島縣以272.15人排名第3。日本全國平均數為178.62人。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110504