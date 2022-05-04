首批Novavax疫苗運抵新加坡 供18歲以上施打

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（中央社記者侯姿瑩新加坡4日專電）新加坡採購美國諾瓦瓦克斯（Novavax）藥廠開發的COVID-19疫苗，首批疫苗今天運抵。星國衛生部表示，預計月底開始為18歲及以上的民眾接種，可作為基礎劑及追加劑。

衛生部晚間發布新聞稿表示，首批諾瓦瓦克斯COVID-19疫苗運抵新加坡後，預計5月底開始在首間檢測與接種聯合中心以及20家公共衛生防範診所（Public Health Preparedness Clinics）為民眾接種。

衛生部指出，跨部會抗疫工作小組2月接受專家團建議，將諾瓦瓦克斯開發的COVID-19疫苗納入全國疫苗接種計畫，但僅供18歲及以上的民眾施打，可作為基礎劑與追加劑的使用。

納入新加坡全國疫苗接種計畫使用的還包括輝瑞、莫德納及科興疫苗。

新加坡先前為加速為民眾施打疫苗而在全國各地廣設接種中心，隨著疫苗覆蓋率已超過9成，已陸續關閉接種中心。衛生部說，預計5月底新成立的檢測與接種聯合中心將開始運作，這將有助整合資源，並持續向民眾提供COVID-19檢測及接種服務。

據衛生部統計，截至3日，星國92%人口已完整接種，74%已接種追加劑。

此外，新加坡走過Omicron疫情高峰，自3月底擴大放寬防疫措施以來，疫情保持穩定且新增確診數持續下降。衛生部通報，今天新增1638人確診，再添2起死亡案例，累計120萬4184起確診案例，其中1340人病故。（編輯：高照芬）1110504