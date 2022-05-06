伊拉克1個月7次沙塵暴來襲 逾5000人接受治療

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（中央社巴格達5日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）報導，伊拉克1個月內出現7次嚴重沙塵暴，已有1人喪命，超過5000人因呼吸問題入院接受治療。

官方媒體「伊拉克新聞社」（Iraqi News Agency）報導，衛生部發言人說，有2000起「窒息」病例出現在巴格達省（Baghdad province），建議有氣喘和其他慢性病的民眾待在室內。

伊拉克常有沙塵暴，但有些專家認為氣候變遷促使沙塵暴愈來愈頻繁。

5月1日發生的沙塵暴導致數十人呼吸困難，巴格達和什葉派聖城納加夫（Najaf）的機場班機也停飛。

伊拉克新聞社報導，衛生部發言人巴德（Saif al-Badr）今天說，伊拉克所有醫療設施都提高警戒，因呼吸問題入院的人數也持續增加。他還說，患者多數都有氣喘等慢性病或年齡較長，大部分人接受氧氣及其他治療後都已出院。

除了巴格達以外，位於西部沙漠地帶的安巴省（Anbar）和西南部的納加夫省（Najaf）也受到嚴重影響。

環境部官員上月警告，伊拉克可能要在未來數十年面臨每年「272天沙塵」。由於乾旱、沙漠化及降雨減少，預期沙塵暴會更常見。

近年，伊拉克的降雨量創下新低紀錄，夏季氣溫經常超過攝氏50度。

伊拉克的水資源儲備已比去年少了50%，水資源部警告，為伊拉克提供大部分地表水源的底格里斯河（Tigris）和幼發拉底河（Euphrates）很有可能在20年內乾涸。（譯者：曾依璇／核稿：劉學源）1110506