評估北韓最快5月準備核試 美國再度敦促對話

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國今天表示，國務院評估北韓可能最快在本月準備核試，為2017年以來首次，並在緊張情勢升溫之際再度提議展開對話。

北韓自今年1月起已進行14次武器測試，在美國對北韓的行動日益感到失望之際，國務院公布對北韓的評估。

美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）說：「美國評估朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）正在準備豐溪里（Punggye-ri）核試場，可能最快在本月準備展開測試。」朝鮮民主主義人民共和國是北韓的正式國名。

波特跟記者說：「這項評估與朝鮮民主主義人民共和國最近發表的公開聲明內容一致。我們已將資訊分享給盟國和夥伴，也將持續與他們密切協調。」

美國總統拜登本月晚些時候將前往日本與南韓，日韓對平壤當局的擔憂預料將成為重要議題。

北韓可能會在拜登出訪或在南韓總統當選人尹錫悅（Yoon Suk-yeol）5月10日就職時進行測試。尹錫悅已矢言將對平壤當局採取強硬立場。

拜登政府表示，準備在不設前提的情況下與北韓會談，但將展開工作層級談判，而非舉行另一場盛大峰會。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天稍早表示：「美國仍致力於與朝鮮民主主義人民共和國從事外交，呼籲朝鮮民主主義人民共和國展開對話。」

「同時，我們將持續解決朝鮮民主主義人民共和國的非法網路活動，以及違反聯合國安全理事會決議案的問題。」

拜登政府已試圖對北韓施壓。美國財政部今天宣布對虛擬貨幣混合器Blender.io祭出制裁，稱北韓駭客組織利用這個混幣服務支援武器計畫。

這是美國首度制裁虛擬貨幣「混幣器」，混幣服務是用來掩飾涉及比特幣（Bitcoin）等加密貨幣的交易。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1110507