東京大阪疫情反轉升溫 沖繩單日增2375例創新高

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本東京與大阪今天新增COVID-19確診病例都較上週六增加，出現疫情反轉跡象；沖繩今天新增2375例確診病例，單日新增首度逾2000例，大幅改寫當地單日歷史新高紀錄。

日本放送協會（NHK）自行統計，日本全境今天截至晚間6時10分止，單日新增3萬9327例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例。

日本全境包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數806萬9054例，包括2萬9805例死亡病例。

NHK報導，東京都今天新增3809例確診病例，較上週六增加830例，中斷單日新增連續25天低於上週同日的趨緩傾向，出現疫情反轉跡象。

東京都截至今天為止7天平均單日新增2961.4例，是前一週平均的65.9%。今天另新增6例死亡病例，年齡介於50多歲到90多歲。

關西地方的大阪府今天新增4192例確診病例，較上週六大幅增加3000多例，也是繼4月14日以來單日新增再逾4000例，至今累計病例數91萬87例。

同樣位於關西地方的兵庫縣今天新增1650例確診病例，是上週六逾兩倍之多，至今累計病例數39萬2222例。

另外，琉球新報報導，沖繩縣今天新增2375例確診病例，較上週六的867例一口氣大幅增加1508例，是疫情爆發以來首度單日新增逾2000例，大幅改寫今年1月15日1826例的單日新高紀錄。沖繩縣至今累計病例數17萬1362例。

日本最近一週每10萬人口平均新增染疫數為134.53人，沖繩縣以597.80人連續43天高居日本各地之冠，且比排名第2的北海道258.12人高出近一倍；鹿兒島縣以218.11人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110507