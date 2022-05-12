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卡達要求簽長約 德另覓來源取代俄天然氣受阻

2022/5/12 13:42
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（中央社倫敦11日綜合外電報導）德國盼向卡達購買天然氣以減少對俄羅斯依賴的計畫遇到難關。路透社引述知情人士披露，德國與卡達在包含採購為期多久等合約關鍵條款談不攏。

知情人士透露，德國有在2040年之前達成減少碳排達88%的目標，因此不願按卡達要求簽至少為期20年的液化天然氣（LNG）採購長約。

然而卡達作為全球最大的液化天然氣供應者，除希望德國至少得簽20年長約，還訂出諸如目的地限制等條款，規定德國不得將購自卡達的天然氣再輾轉輸送到歐洲其他地方，但歐盟不接受這種條件。

路透社指出，卡達與德國間談判不順，凸顯歐盟想擺脫俄國天然氣、另闢多元管道的難度不低；德國政府本身也對減碳目標與購買卡達天然氣間如何拿捏陷入兩難。

德國一年消耗的天然氣量達1000億立方公尺，其中55%購自俄羅斯，另有少量是向荷蘭與挪威購買。

知情人士說：「至少得20年的採購長約不利德國的減碳目標，這是德國與卡達談判所遇到的難題之一。」他還說卡達態度堅持，因為與卡達洽購液化天然氣的國家不只德國。

另有消息人士直言，德國短期內不可能從卡達取得天然氣供應。（譯者：陳亦偉）1110512

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