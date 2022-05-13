COVID-19全球最新情報 5/13

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12日適逢國際護理師節，台北101於晚間6時30分起點燈打字，感謝全國護理人員在疫情期間克堅守崗位，守護民眾健康，願全國人民平安度過疫情。（台北101提供）

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（中央社台北13日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，台灣新增確診和死亡病例雙創單日新高；中國上海連兩天新增病例維持在1000多例，疫情趨緩；歐洲機場和航班上16日起將不必佩戴口罩。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間13日上午7時，全球至少625萬9790人染疫病逝，至少5億1990萬4726人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心12日宣布，新增6萬5385例本土病例、17人死亡，雙創單日新高，另增79例中重症及61例境外移入。

13日起符合口服抗病毒藥物用藥條件的確診者，可由親友代為前往防疫門診看診，以利及早取得藥物；另自10日起開放「電話問診」代替或輔助視訊問診，減少確診長輩居家照護的數位落差。

交通部12日證實交通部長王國材因家人確診需居家隔離，目前身體狀況良好，但本週行程都取消。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，部分餐飲業者面臨人力吃緊問題，台北市文山區一間早餐店因人手不足而暫停營業，店家在鐵捲門貼上告示。中央社記者鄭清元攝 111年5月12日

● 中國

中國官方通報11日單日增加染疫病例1917例（含確診者和無症狀感染者），96.6%為本土病例。上海市單日增加1449例，占整體單日增加病例數75.5%；新增5人死亡，全來自上海市。

上海11日新增本土病例144例和無症狀感染者1305例，合計1449例，另有5例死亡案例。連續兩日新增病例數維持在1000多例，顯示疫情趨緩，與民生相關的美容美髮業近日宣布有條件復工。

據北京市衛健委12日通報，11日北京市新增46例本土病例，其中包括35例確診病例和11例無症狀感染者。12日起，北京有大幅交通調整。房山區、順義區暫停公車運營，另房山區暫停地鐵運營。順義區地鐵則是在前幾天就已經有部分地鐵展封閉出入口。

中國一項針對武漢金銀潭醫院逾千名新冠康復患者長期追蹤研究顯示，染疫2年後逾半數仍有後遺症，包括疲勞及睡眠困難等，認為「新冠長期症狀」（long COVID）值得注意。

● 香港

香港12日單日新增294確診病例，當中40例為境外移入；近兩週來，疫情保持穩定，沒有反彈。此外，過去一天本地再多一名確診者死亡。

今年1月變異株Omicron引發香港第五波疫情，且是疫情爆發兩年多來最嚴峻的一次，至今造成約120萬人染疫，9000人左右死亡。

● 日本

日本各地疫情持續升溫，東京已連續6天單日新增確診病例高於上週同日；沖繩縣12日新增2330例確診病例，連3天單日新增逾2000例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都新增4216例確診病例，較上週四增加約1900例，連續6天高於上週同日。東京都到12日止的7天平均單日新增3949例，是前一週平均的130.9%，呈現增加趨勢。

東京都防疫專家分析目前疫情認為，東京都並無疫情擴大傾向，但必須警戒接下來的發展。

繼日本仙台市後，東京都政府12日宣布，首度在6個檢體驗出Omicron新亞型變異株，是BA.1與BA.2基因序列重組並非XE變異株，6人全是輕症，由於無海外接觸史，研判應為社區感染。

● 北韓

北韓中央通信社（KCNA）報導，在北韓12日證實出現第一例個案後，領導人金正恩下令全國封鎖。金正恩在緊急政治局會議上說：「目標是在最短的時間內根除源頭。」

北韓正式證實境內出現疫情，首都平壤發現患者感染傳染力強的Omicron亞型變異株BA.2。

● 越南

越南3月15日全面開放國際旅遊後，擬繼續鬆綁相關入境要求。官媒報導，越南衛生部已提議，暫時停止針對航空旅客入境越南時的篩檢要求。

越南衛生部表示，疫情在越南獲得妥善的控制，單日新增確診病例與死亡人數明顯下滑。越南單日新增病例一段時間以來已降至萬人以下，衛生部數據顯示，全國12日新增確診病例不到4000例。

● 緬甸

根據「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）刊登的通知，緬甸15日起將恢復觀光電子簽證申請。

旅客需要出示疫苗接種證明、飛行前不久進行的PCR檢驗陰性結果和旅行保單。他們還必須在抵達後快篩。

※ 歐洲

歐洲航空安全署（European Aviation Safety Agency）和歐洲疾病預防管制中心（European Centre for Disease Prevention and Control）11日表示，從16日起，歐洲機場和航班上將不必佩戴口罩。

義大利、法國、保加利亞和其他歐洲國家已陸續鬆綁或結束許多或全部防疫措施。

世界衛生組織（WHO）12日表示，歐洲長期以來是疫情重災區，目前病歿人數已超過200萬。

※ 非洲

● 南非

南非國家傳染病研究所（National Institute for Communicable Diseases）11日通報新增1萬17起確診病例，為1月以來首度單日新增確診數超過1萬例。

※ 美洲

● 美國

白宮12日說，美國已有100多萬人病逝，跨過一個嚴峻的疫情里程碑。百萬人死亡代表每327名美國人就有1人死亡，比舊金山或西雅圖的全部人口還要多。

美國總統拜登12日在第2屆線上「全球COVID-19高峰會」中提醒與會國家，想要平息疫情還有很多事得做。各方在這次峰會允諾的新抗疫資金超過30億美元（約新台幣896億元）。

美國國務院宣布，確診的國務卿布林肯12日結束為期一週隔離，將在本週末前往歐洲訪問。（編輯：陳昱婷/核稿：盧映孜）1110513