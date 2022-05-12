日本防疫鬆綁 戶外維持2公尺以上距離可脫口罩

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日本首相岸田文雄12日說，民眾在戶外若能保持足夠社交距離，就推薦脫掉口罩。圖為4月底東京街頭戴口罩的民眾。（共同社）

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天說，現階段放寬口罩對策並不實際，但考量到氣溫與濕度升高將增加中暑風險的情況，民眾在戶外若能保持足夠社交距離，就推薦民眾脫掉口罩。

至於何謂足夠社交距離，日本富士新聞網、TBS電視台報導，日本內閣官房長官松野博一今天說，具體來說至少跟他人保持2公尺以上距離。

岸田今天在國會備詢談到目前佩戴口罩現況時說，「現階段要放寬口罩對策並不實際」。

但他也說，如果在戶外能跟他人保持一定距離，也不一定就得戴口罩，特別是氣溫與濕度升高的時候，中暑風險也隨之提高，「如果在戶外可以跟其他人保持足夠距離的情況下，是推薦大家脫掉口罩」。

昨天表示戶外可以脫掉口罩的松野今天說，因為氣溫與濕度升高後將提高中暑風險，所以具體來說，如果民眾在戶外可以跟他人保持2公尺以上距離的話，就推薦大家脫掉口罩。

松野說，過去也透過社群網站等方式公告周知上述建議，「未來也會透過各種管道周知，努力進行宣傳」。

松野也強調，「作為基本防疫對策來說，戴口罩非常重要」，有關基本防疫對策的樣貌，未來也將在基於疫情現況與病毒特性，同時聽取專家意見的情況下進行檢討。

有關在戶外戴口罩，全國知事會會長平井伸治說，中央政府應制訂新規範；東京都醫師會會長尾崎治夫表示，現行規範也可以考慮進行修正。

東京都知事小池百合子認為，口罩作為防疫對策工具來說非常有效，要不要拿掉口罩，「中央政府有必要提出科學且明確的指引」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110512

日本截至10日每日新增確診人數趨勢圖。（圖取自用數據看世界網頁ourworldindata.org）

日本截至10日每日新增染疫死亡人數趨勢圖。（圖取自用數據看世界網頁ourworldindata.org）