15萬勞工阿根廷街頭遊行 要求加薪改善貧困

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阿根廷遊行民眾12日高舉「合理工資」、「受夠了經濟不穩定」標語，表達不想再當廉價勞工的心聲。遊行隊伍由著名地標布宜諾斯艾利斯方尖碑往總統府前進，隊伍中有鼓隊及煙火助陣。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年5月14日

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯13日專電）在阿根廷全國各地兩天遊行後，15萬名示威民眾12日齊聚總統府廣場要求提高工資及獲得工作機會。

左派組織皮克特拉團結陣線（Piquetera Unity Front）號召多個團體舉辦3天全國遊行，向政府訴求正式工作機會、工資問題、飢餓及貧困議題。10日由阿根廷最南端烏斯華雅（Ushuaia）及最北胡胡伊省（Jujuy）開始響應；12日兵分三路，最終前進至首都布宜諾斯艾利斯五月廣場（Plaza de Mayo）。

遊行訴求包括要求政府及社會正視工作環境，反對黑工及提高工資，反飢餓及脫離貧困，反對阿根廷與國際貨幣組織的協議。

遊行人士高舉「合理工資」、「受夠了經濟不穩定」的標語，表達對於工作環境和社會經濟不合理的抗議。

全國遊行其中之一訴求是，政府兌現公共工程計畫創造100萬個就業機會。這項計畫因支付外債利息及預算不足中斷實行。

另一個訴求是要求社會救助普及，為地區救濟食堂提供各種食物，「政府承諾將18種不同的食物帶到食堂，但從未兌現」。

此次遊行團隊認為阿根廷兩大工會－阿根廷勞工總工會（CGT）與阿根廷勞工中央工會（CTA）未對官方善盡溝通，表達不滿。

號角報（clarin）報導，遊行活動策劃人之一貝吉伯尼（Eduardo Belliboni）認為這場抗爭是為全國勞工階級發聲，不只面對失業、工作不穩定，因通貨膨脹嚴重影響大家的經濟來源和消費，達不到政府公布的最低生活費標準。

他質疑經濟部長古茲曼（Martín Guzmán）所言「阿根廷經濟在疫情後正在復甦」的論調，實際上在各地區經濟再度衰退，2022年第一季食物類高達32%的漲幅，食物的價格直接決定了貧困線，消費再度緊縮。

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阿根廷國家統計暨普查局（INDEC）4月報告指出， 一般家最低生活費必須達9萬披索（約合新台幣2萬2858元），才不至落入貧窮線以下。現今阿根廷約有5成的家庭，收入低於7萬9千披索（約合新台幣2萬64元）。

左派組織Barrios de Pie成員薇薇安娜（Viviana）受訪表示：「我們都是一般百姓，希望外界以百姓的觀點為出發點，共同合作協助阿根廷走出經濟困境，並非以國家概念限制。而國際貨幣組織，一再讓阿根廷陷入債務危機，阿根廷是一個資源豐富的國家，但富人將資源都帶走了，這是很嚴重的問題。」（編輯：馮昭）1110514

阿根廷左派組織皮克特拉團結陣線（Piquetera Unity Front）號召勞工團體，12日於阿根廷總統府玫瑰宮前提出4大訴求：正式工作機會、工資問題、反飢餓及貧困。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年5月14日

阿根廷勞工團體15萬名抗爭民眾12日分別從三路方向朝市中心五月廣場前進集結，為自己工作現況及權益發聲。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年5月14日

阿根廷12日參加遊行的民眾感嘆長時間工作及兼差仍賺不到政府公布的最低生活費用標準，上街頭表達社會制度需要改善，並表示對國際貨幣組織不滿。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年5月14日