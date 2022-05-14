15萬勞工阿根廷街頭遊行 要求加薪改善貧困
（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯13日專電）在阿根廷全國各地兩天遊行後，15萬名示威民眾12日齊聚總統府廣場要求提高工資及獲得工作機會。
左派組織皮克特拉團結陣線（Piquetera Unity Front）號召多個團體舉辦3天全國遊行，向政府訴求正式工作機會、工資問題、飢餓及貧困議題。10日由阿根廷最南端烏斯華雅（Ushuaia）及最北胡胡伊省（Jujuy）開始響應；12日兵分三路，最終前進至首都布宜諾斯艾利斯五月廣場（Plaza de Mayo）。
遊行訴求包括要求政府及社會正視工作環境，反對黑工及提高工資，反飢餓及脫離貧困，反對阿根廷與國際貨幣組織的協議。
遊行人士高舉「合理工資」、「受夠了經濟不穩定」的標語，表達對於工作環境和社會經濟不合理的抗議。
全國遊行其中之一訴求是，政府兌現公共工程計畫創造100萬個就業機會。這項計畫因支付外債利息及預算不足中斷實行。
另一個訴求是要求社會救助普及，為地區救濟食堂提供各種食物，「政府承諾將18種不同的食物帶到食堂，但從未兌現」。
此次遊行團隊認為阿根廷兩大工會－阿根廷勞工總工會（CGT）與阿根廷勞工中央工會（CTA）未對官方善盡溝通，表達不滿。
號角報（clarin）報導，遊行活動策劃人之一貝吉伯尼（Eduardo Belliboni）認為這場抗爭是為全國勞工階級發聲，不只面對失業、工作不穩定，因通貨膨脹嚴重影響大家的經濟來源和消費，達不到政府公布的最低生活費標準。
他質疑經濟部長古茲曼（Martín Guzmán）所言「阿根廷經濟在疫情後正在復甦」的論調，實際上在各地區經濟再度衰退，2022年第一季食物類高達32%的漲幅，食物的價格直接決定了貧困線，消費再度緊縮。
阿根廷國家統計暨普查局（INDEC）4月報告指出， 一般家最低生活費必須達9萬披索（約合新台幣2萬2858元），才不至落入貧窮線以下。現今阿根廷約有5成的家庭，收入低於7萬9千披索（約合新台幣2萬64元）。
左派組織Barrios de Pie成員薇薇安娜（Viviana）受訪表示：「我們都是一般百姓，希望外界以百姓的觀點為出發點，共同合作協助阿根廷走出經濟困境，並非以國家概念限制。而國際貨幣組織，一再讓阿根廷陷入債務危機，阿根廷是一個資源豐富的國家，但富人將資源都帶走了，這是很嚴重的問題。」（編輯：馮昭）1110514
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