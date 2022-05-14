日本沖繩新增2464例COVID-19 創單日次高紀錄

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本各地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，雖然東京、大阪等地單日新增確診病例微降，但疫情最嚴峻的沖繩縣今天依舊新增2464例確診病例，創單日次高紀錄。

日本富士新聞網自行統計，日本全境截至今天晚間6時止，單日已新增3萬6124例確診病例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增3799例確診病例，較上週六減少10例，但到今天為止的7天平均單日新增4151.6例，是前一週平均140.2%，疫情仍呈現升溫趨勢。

鄰近東京都的神奈川縣今天新增2077例確診病例，較上週六增加416例，連續7天高於上週同日，至今累計病例數72萬6530例，包括2162例死亡病例。

大阪府今天新增3440例確診病例，較上週六減少700多例，至今累計病例數93萬2750例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增2464例確診病例，較上週六增加89例，創週六新高紀錄，也是單日次高紀錄。沖繩縣已連續5天單日新增逾2000例，至今累計病例數18萬6458例。

日本全境最近一週每10萬人口新增220.43人染疫，沖繩縣是唯一超過千人、以1013.05人連續50天高居日本各地之冠的地區；北海道以376.3人次之、宮崎縣以331.76人排名第3。

北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增2771例確診病例，雖然時隔4天再度低於3000例，但仍較上週六增加659例，連續7天高於上週同日。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110514