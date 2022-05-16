協助抗俄 烏克蘭外長讚德國交付重型武器開先例

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（中央社柏林15日綜合外電報導）烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天讚揚德國克服「心理障礙」，設下運送重型武器到烏國首都基輔（Kyiv）的先例。

法新社報導，庫列巴出訪德國柏林期間在社群平台臉書（Facebook）上傳一段影音，他說：「已經設下一個先例，（將武器交付烏克蘭的）第一道心理障礙已經被克服了。」

繼先前有限度地輸送防禦性武器後，柏林當局正加強運送重型武器給烏克蘭，將德國的自走榴彈砲交付給基輔。

庫列巴表示，德國已在訓練烏克蘭士兵如何操作大砲。

他表示：「這是兩國關係極為重要的時刻，因為德國不久將首度交付重型武器給烏克蘭。」

德國上週表示將支援烏克蘭7個PzH 2000自走火砲（Panzerhaubitze 2000s）。庫列巴說，這將用來「擊潰敵人」。

庫列巴表示，他先前已在商討還有哪些武器可以提供給基輔 ，但「最後的決定仍取決於德國」。

庫列巴在柏林也與美國國務卿布林肯（Antony Blinken ）討論有關華府提供更多武器給烏克蘭之事。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110516