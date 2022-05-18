反蒲亭政權俄人逃離祖國 流落異鄉處境堪憂

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（中央社巴黎18日綜合外電報導）烏克蘭遭俄羅斯入侵後，逃離祖國的不僅是烏國人，還有一群反克里姆林宮政權的俄國人，同樣是流落異鄉，待遇卻大不相同。

俄對烏發動所謂的特殊軍事行動後，50歲的柯騰可（Artyom Kotenko）的世界就此崩塌。他的父親是烏克蘭人，母親是俄羅斯人，他出生在烏克蘭東南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia），不過一輩子大多住在俄國。

國籍是俄羅斯，職業是藝術家兼平面設計師的柯騰可，在法國巴黎向法新社表示：「我被壓垮了。我無法生存或呼吸。」

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）派兵進入親西方的烏克蘭一週後，柯騰可拋下他在俄國聖彼得堡（Saint Petersburg）的舊生活，前往芬蘭赫爾辛基（Helsinki），再從赫爾辛基來到巴黎，他說，巴黎「治癒了他的傷口」。

他在有著親烏克蘭塗鴉的巴黎第13區街道上說：「我不再覺得窒息、每天都好像快死了一樣。我又能呼吸了。」

但令柯騰可失望的是，巴黎似乎對他的困境漠不關心。

曾在聖彼得堡赫米塔基博物館（Hermitage Museum）、托夫斯托諾戈夫莫斯科戲劇院（Tovstonogov Bolshoi Drama Theater）和俄羅斯高等經濟學院（Higher School of Economics）任職的柯騰可發現，他在法國找不到工作。

他想利用自己豐富的教學經驗為烏克蘭難民的孩子們盡點心力，卻發現這些工作被保留給歐洲聯盟（EU）的公民。

他說：「這很奇怪，必須有所改變，因為有很多人和我一樣，其實是有工作可以給我們做的。」俄國2月底揮軍入侵烏克蘭以來，成千上萬的俄國人因抗議蒲亭的政策、擔心孩子的未來而遠走他鄉。

觀察家指出，俄國最新一波政治流亡者多為傾自由派、受過良好教育、正值盛年的人士。部分甚至將此與1922年精英分子離開蘇聯的「哲學船」事件相提並論。

有鑒於「沒有任何人為俄羅斯人做任何事情」，法國大學講師尼科爾（Antoine Nicolle）協助創立協會，幫助逃離蒲亭政權的俄羅斯人。

尼科爾說，他們想要替這些逃亡者籌募基金，但礙於西方國家對俄國實施制裁，他們無法開戶，因為名稱有「俄羅斯」字眼。

柯騰可強調，烏克蘭人需要所有能得到的支持，而反克里姆林宮的俄國人也不應被世人遺忘。

他說：「這裡會出現愈來愈多像我這樣的人，他們需要有立足、有正式工作，獲發人道護照的機會。」

「現在的情況簡直是大災難，必須拿出作為，否則這些俄羅斯人只會以非法移民身分定居在此。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110518