日小鎮烏龍匯款千萬元 得款男稱已用於網路賭博

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（中央社記者楊明珠東京18日專電）日本山口縣阿武町（相當於鎮）原本要將疫情期間發給463戶民眾的補助金共4630萬日圓（約新台幣1086萬元），誤匯給一名24歲男性，但此男竟稱錢幾乎都用於海外的賭博網站。

阿武町考慮到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間民眾家庭生計受影響，計畫對町內463戶家庭每戶發放10萬日圓的臨時特別補助金，總金額4630萬日圓。

不料阿武町搞烏龍，4月8日把全數金額都匯款給一名24歲男子的銀行帳戶。阿武町要求這名男子還錢，這名男子表示「已動用，無法還錢」。

5月12日阿武町向山口縣地方法院萩支部（分院）提告，要求男子還錢，再加上雇用律師的訴訟費等，向男子求償5110萬日圓。

男子的代理律師今天公布男子的銀行帳戶支出紀錄顯示，4月8日原本餘額僅665日圓，但當天後來有來自阿武町匯入的特別補助金10萬日圓，加上誤匯的4630萬日圓進入戶頭。這一天，男子透過信用卡結帳，支出約68萬日圓。

之後4月10日至18日每天支出金額均逾100萬日圓，目前看來都是匯款到海外的賭博網站。目前男子的銀行帳戶餘額僅剩約6萬8000日圓。

男子的代理律師本月16日在記者會上表示，男子把所得到的匯款幾乎都用光了，在沒錢、沒收入的情況下，實際上很難還錢。

代理律師昨天與男子見面，男子稱錢已幾乎用光了，並說：「真的很抱歉，是有想一點一點的歸還。」律師昨天在記者會上表示，男子稱已把錢用於多個海外的賭博網站。

阿武町町長花田憲彥昨天在記者會上說：「實在很難想像那麼大的一筆錢一下子就花光。如果真的是那樣（用於海外網路賭博），真的讓人難以容忍。」

日本週刊Flash電子版報導，阿武町打算在町的宣傳雜誌上刊載訴狀的概要，網路上已有人公布男子的姓名、住址，但有人認為，事情的開端是阿武町有過失，除了男子的行為之外，阿武町的態度也引發熱議。

有民眾認為，阿武町錯得更離譜。也有民眾認為，雖然4630萬日圓是一筆大錢，但如果想到往後的人生將毀的風險，根本划不來。（編輯：韋樞）1110518