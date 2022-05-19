美國奶粉缺貨未解 醫生：自製配方奶恐危害嬰兒

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國爆發嬰兒配方奶粉缺貨，社群媒體貼文正敦促面臨這項問題的父母自製配方奶。但有小兒科醫師不建議使用自製配方奶，它可能缺乏幫助嬰兒成長發育的重要維生素和營養素。

一種據傳源於1960年的自製配方奶已經在社群媒體臉書（Facebook）被分享數十萬次，這種配方敦促父母把蒸發奶、水和卡羅牌（Karo）玉米糖漿混合在一起。

法新社報導，美國的父母表示，嬰兒配方奶粉的購買量限制及價格哄抬，讓他們日益迫切想取得非母乳哺育嬰兒所需的食物。但美國小兒科學會 (American Academy of Pediatrics) 告誡民眾不要在家自製配方奶。

阿特曼（Tanya Altmann）是好幾本育兒書籍的作者，也是美國加州卡拉巴薩斯小兒科診所（Calabasas Pediatrics）的創辦人，她對美國小兒科學會的論點表示認同。

她告訴法新社：「我建議我的病人不要自製嬰兒配方奶。它不能滿足嬰兒的基本營養需求，且可能對他們的生長發育非常危險，甚至會讓寶寶生病。」

看了在網路上流傳的自製配方，阿特曼指出，加糖的自製配方奶對嬰兒來說，既不安全也不健康。

她表示：「卡羅牌玉米糖漿曾被用來幫助緩解便秘，但不建議這麼做，因為它沒有效果，甚至可能含有有害細菌。」

美國普度大學（Purdue University）護理學副教授阿邁德（Azza Ahmed）也說，自製配方奶會使嬰兒面臨「汙染和感染」風險。

嬰兒配方奶粉缺貨問題催生出的社群媒體貼文還聲稱，嬰兒3週大時可以飲用跟水混合的柳橙汁。

母乳哺育醫學會（Academy of Breastfeeding Medicine）則警告說，不要用果汁和其他配方奶粉替代品，「不要給6個月以下的嬰兒喝水、茶或果汁」。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1110519