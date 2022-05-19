金磚國家外長會 習近平籲抵制冷戰思維集團對抗

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（中央社台北19日電）中國國家主席習近平今天在金磚國家外長會晤開幕式上發表視訊致詞。他說，金磚國家要加強政治互信和安全合作，反對霸權主義和強權政治，抵制冷戰思維和集團對抗。

據中國外交部官網發布，金磚國家外長會晤19日晚間以視訊方式舉行，俄羅斯、印度、巴西、南非外長出席，中國國務委員兼外長王毅主持會晤。

習近平指出，當前，百年變局和世紀疫情疊加影響，國際形勢中不穩定、不確定、不安全因素日益突出。作為國際社會積極、向上、建設性力量，金磚國家應該堅定信念，直面風浪，以實際行動促進和平發展，維護公平正義，倡導民主自由，為處於動盪變革期的國際關係注入穩定性和正能量。

他說，歷史和現實告訴我們，「以犧牲別國安全為代價，片面追求自身安全，只會造成新的矛盾和風險」。為了促進世界安危與共，他前不久提出了「全球安全倡議」。

習近平強調，金磚國家要加強政治互信和安全合作，就重大國際和地區問題密切溝通協調，照顧彼此核心利益和重大關切，相互尊重主權、安全、發展利益，反對霸權主義和強權政治，抵制冷戰思維和集團對抗，共建人類安全共同體。

他說，發展是新興市場國家和發展中國家的共同任務。金磚5國要與更多新興市場國家和發展中國家開展對話交流，增進理解互信，拉緊合作紐帶，加深利益交融，讓合作的蛋糕越做越大，讓進步的力量越聚越強，為實現構建人類命運共同體的美好願景作出更大貢獻。（編輯：楊昇儒）1110519