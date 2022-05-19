菲律賓央行升息1碼 2018年來首度升息

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（中央社馬尼拉19日綜合外電報導）菲律賓中央銀行今天決議升息1碼，啟動升息循環，為2018年以來首次升息，加入全球央行升息的行列，以遏止通膨攀升破壞國內經濟復甦。

菲律賓央行也表示，國內經濟活動強勁反彈，加上首季就業市場的情況，提供（央行）持續收回疫情所引發干預的空間」，並暗示可能進一步緊縮貨幣政策。

菲律賓中央銀行一如市場預期，提高隔夜附賣回利率25個基點至2.25%。並將隔夜存款和隔夜貸款利率提高25個基點，分別來到1.75%和2.75%。

菲律賓央行2020年為了避免經濟因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陷入衰退，總計降息200個基點。

菲律賓央行總裁狄歐克諾（Benjamin Diokno）指出：「持續的通膨壓力指向必須快速採取貨幣行動，以穩定通膨預期心理。」

菲律賓央行上修2022年通膨預估均值至4.6%，較之前的4.3%提高，且高於菲律賓央行預估區間2至4%。2023年通膨預估值3.9%，接近區間上方。

狄歐克諾警告，菲律賓央行「才剛開始展開貨幣政策緊縮循環」，暗示央行可能還會再繼續升息。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110519