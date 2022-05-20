拜登白宮會瑞典芬蘭領袖 力挺加入北約

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（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）美國總統拜登今天在白宮接見瑞典總理安德森與芬蘭總統尼尼斯托，拜登歡迎並支持兩國申請加入北大西洋公約組織（NATO），也重申捍衛北約領土的承諾。

拜登（Joe Biden）在出訪亞洲前，在白宮與來訪的安德森（Magdalena Andersson）和尼尼斯托（Sauli Niinisto）舉行會談，討論瑞典與芬蘭申請加入北約。

對於瑞典與芬蘭申請加入北約，拜登表達歡迎與大力支持。他表示，瑞典與芬蘭提出申請加入，將使北約變得更為強大，美國給予全面支持。拜登也重申捍衛每一寸北約領土的承諾，並歡迎瑞典與芬蘭選擇承擔這份責任，對共同安全威脅保持警戒。

拜登向兩人保證，瑞典與芬蘭獲得美國全力與完全的支持。拜登隨後也向國會遞交報告，期望聯邦眾議院能有效、快速地同意這項申請。

尼尼斯托指出，「我們正在共同邁出歷史性一步」，芬蘭決定申請加入北約的過程再次揭示芬蘭的民主力量，他也感謝拜登在過程中的堅定支持，並保證芬蘭會成為一個強大的北約盟邦。

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談到土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）以兩國窩藏恐怖份子為由反對芬蘭與瑞典加入北約一事，尼尼斯托表示，芬蘭與土耳其一直有著廣泛與良好的雙邊關係。作為北約盟國，芬蘭將致力於土耳其安全，芬蘭也譴責一切形式的恐怖主義，也積極參與打擊。他盼與土耳其就此討論以化解其憂慮。

最後發言的安德森則表示，對瑞典而言，正式申請加入北約是一個分水嶺，瑞典人民的安全將在北約體制下獲得最好保護，北約也將因為瑞典與芬蘭的加入而更強大。瑞典具有先進的防衛能力，也是自由、民主與人權的擁護者，也與北約有著廣泛軍事合作傳統。（編輯：楊昭彥）1110520