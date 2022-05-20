法國飆35度恐成史上最熱5月 乾旱危機籠罩全國

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（中央社記者曾婷瑄巴黎19日專電）法國氣象局18日測得20年間同期最高溫攝氏35度，並預測今年很可能創下有史以來5月最熱紀錄；生態轉型部也公布最新缺水風險報告，顯示今年夏天，全法國都籠罩在乾旱的威脅之下。

法國氣象局（Météo-France）18日宣布，南法部分城市氣溫紛紛打破或平了歷史紀錄，甚至有地方出現攝氏35度，為當季罕見，上一次出現如此高溫已是20年前。氣象局預測，今年氣溫很可能創下法國5月有史以來最高溫。

自4月11日起，全國平均溫度就已高於往年，5月均溫則比平常高出3.1度。就連往常5月平均溫度約攝氏13度的北部布列塔尼海島布列哈（Bréhat）都出現了27.8度的高溫，平了1992年5月31日的紀錄。

氣象主播羅梅傑柯（Laurent Romejko）昨天在BFM電視台（BFMTV）受訪時表示，這波高溫「提前程度、持續時間與覆蓋地理面積都很少見」，並強調今年5月非常可能打破2011年紀錄，成為法國有記載以來最熱的5月。

羅梅傑柯解釋，高溫來襲是由於愛爾蘭附近出現大規模低氣壓，導致北非氣團向北流到法國，成為反氣旋並停滯在法國上空，壓縮下方大氣與熱氣，也是所謂的熱穹現象（Heat dome）。

但追根究底，原因仍在於地球暖化，使得間熱帶地區溫度上升，並流動至地球其他地區。羅梅傑柯警告，全球極端氣候的現象將越來越頻繁。

此外，生態轉型部昨晚也公布季節性缺水風險調查，顯示這個夏天，全法國北從布列塔尼、南至到科西嘉島，沒有一區能完全逃離乾旱的威脅。

和過去兩年不同，2021年秋天與2022年年初這段能補充地下水層期間的降雨量稀少，使得法國未來3個月內極可能出現乾旱，特別是西部與東南部。目前已有66個大區劃為警戒狀態、26大區為加強警戒；去年同期則分別只有6個和2個大區。

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氣象局氣候學家米特爾伯格（Simon Mittelberger）向世界報（Le Monde）表示，「部分地區情況很嚴峻，我們發現很乾，甚至是極度乾燥的土地」，並指出今年夏天很可能比往年更熱、更乾。

成立風險與氣候問題專業顧問公司的水利專家哈齊沙（Emma Haziza）則認為，「水源大戰正降臨法國」。她指出，乾旱或水災都加劇土地開發時的人為錯誤，呼籲停止耗盡水源、砍伐森林，同時保護水資源與潮濕地帶。（編輯：林憬屏）1110520