現代汽車斥資55億美元 赴喬治亞州建電動車新廠

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國喬治亞州州長坎普今天宣布，韓國現代汽車（Hyundai）將在州內興建一座價值55億美元的電動車和電池工廠；與此同時，美國總統拜登展開亞洲行，第一站正造訪首爾。

法新社報導，坎普（Brian Kemp）與現代汽車總裁張在勳（Jay Chang）一起在薩凡納市（Savannah）附近的未來廠址宣布這個消息，樂見這樁投資預期帶來超過8000個工作機會。

根據坎普辦公室發布的聲明，他說：「我們很自豪地歡迎現代汽車來到喬治亞州，我們將共同打造創新的未來。」

坎普稱這座工廠是「本州史上最大的經濟發展計畫」。

聲明提到，現代汽車的供應商預計在這座工廠額外投資10億美元，每年產能可達30萬輛。

現代汽車表示，規劃於2023年1月動工，2025年上半年完工。但現代汽車尚未詳細說明這座工廠會生產哪些電動車款。

張在勳在聲明中說：「新的電動車廠是我們業務的未來，將有助我們滿足增長中的美國消費者需求。」

現代汽車預期，7年內，旗下車款在全球的銷量將有27%會是電動車。

現代汽車聲明表示，在新廠建立電池產線，「目的是替美國市場的電動車電池和其他電動車零件打造穩定的供應鏈」。

拜登20日抵達韓國，意在鞏固與韓國的經濟關係。白宮表示，拜登預定於22日會晤張在勳。

現代汽車的新廠將是喬治亞州的第2座電動車工廠；電動卡車製造商Rivian去年12月宣布要投資50億美元，在喬治亞州興建美國境內的第2座組裝廠。

現代汽車的目標是在2026年之前成為美國的第3大電動車製造商，但競爭頗為激烈。

電動車領域目前由美國大廠特斯拉（Tesla）獨領風騷，但傳統製造商通用汽車（General Motors）和福特（Ford）也規劃在未來數年投資數百億美元以增加旗下電動車款，還有許多新創公司試圖打入這個產業。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110521