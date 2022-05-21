日本東京疫情續降溫 沖繩累計病例逾20萬例

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本東京COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續趨緩，今天新增3464例確診，連續8天低於上週同日；沖繩縣疫情仍維持高水準，今天新增2215例，至今累計病例超過20萬。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增3464例確診病例，較上週六減少335例，連續8天低於上週同日。截至今天為止，東京都7天平均單日新增3564.6例，是前一週平均的85.9%。

大阪府今天新增3030例確診病例，較上週六減少400多例，至今累計病例數95萬2866例，包括5019例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增2215例確診病例，較上週六減少249例，至今累計病例數已超過20萬例，來到20萬1080例。

沖繩縣今天新增2例死亡病例，至今累計死亡病例數457例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增198.76人染疫，沖繩縣是唯一一個超過千人、以1001.33人連續57天高居日本各地之冠；第2名是北海道、第3名是宮崎縣。

北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增2240例確診病例，較上週六減少531例，連續7天低於上週同日。儘管單日新增病例有減少趨勢，但仍是連續4天單日新增逾2000例。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1110521