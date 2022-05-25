北韓：疫情穩定控制中 連兩天未新增死亡人數

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（中央社首爾25日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情指出，在呈現發燒症狀病例中，已連續第2天未再新增死亡人數。KCNA昨天表示疫情已穩定控制。

路透社報導，孤立的北韓約在兩週前首度證實爆發COVID-19疫情，引發各界擔憂，這個人口2500多萬的國家缺乏疫苗與醫療供應；專家表示，北韓在全國封鎖下可能加深糧食危機。

平壤昨天表示，北韓抗疫行動已顯現「成功」績效，控制疫情「維持明顯穩定情況」。

KCNA引述國家緊急疫情預防總部的資料表示，至昨晚為止，單日新增約11萬6000人呈發燒症狀，較前一天減少1萬8000人左右，連續第4天單日新增病例低於20萬人，也沒有新增死亡病例。

北韓自4月以來，最新累計發燒病例達306萬4880人，68人不治。

北韓顯然缺乏篩檢器材，一直未能證實共有多少人確診COVID-19；衛生當局改以發燒症狀人數通報。

北韓無法從事全國疫苗施打，加上檢測量能有限，專家表示，官方媒體每天發布的數字可能被低估，使得評估北韓這波疫情規模相形困難。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110525