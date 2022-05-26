西班牙猴痘病例增至84件 葡萄牙透過歐盟買疫苗

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（中央社馬德里/里斯本26日綜合外電報導）西班牙衛生當局今天通報25件猴痘（monkeypox）新增病例，迄今已累計84人確診；西班牙的鄰國葡萄牙則通報新增9人感染，病例總數達到58例。

西班牙衛生部先前只計算透過病毒基因序列確認感染的確診者人數，目前則把所有非人源水痘感染者在檢測呈陽性後都列為猴痘病例。衛生部還說，除確診者外，目前還有73件疑似病例。

西班牙衛生部長德瑞亞絲（Carolina Darias）昨天表示，政府將與歐洲聯盟（EU）一起採購猴痘疫苗。她也證實，境內出現的猴痘案例屬於西非病毒株，染疫死亡率在1%左右。

在近期這波疫情中，西班牙、英國和葡萄牙是確診案例最多的國家。猴痘原本是中非與西非部分地區的地方性流行病，衛生當局先前認為疫情廣泛擴散的風險不高。

葡萄牙衛生總局（DGS）也宣布，該國正透過歐盟機制採取措施，以建立疫苗庫存，同時也在考慮替確診病例的接觸者和醫護人員接種疫苗。

另外，非洲疾病控制暨預防中心（Africa Centres for Disease Control and Prevention）代理主任歐瑪（Ahmed Ogwell Ouma）今天說，他希望COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間富國囤積疫苗的現象不會在這波猴痘疫情中重演。

歐瑪在記者會上說：「疫苗應該公平分配給最有需要的地方，應該根據風險、而非購買能力來決定分配狀況。」

歐瑪強調：「（接種疫苗的）優先對象應該是第一線醫護人員，然後是首先出現疫情的族群，最後才應考慮一般大眾。」

南非傳染病專家昨天表示，他們認為目前尚無必要發起猴痘疫苗大規模接種的全球性行動，疫苗應優先用於對抗其他致命疾病。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1110526