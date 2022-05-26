更多編輯台推薦新聞：
兒童染疫重症恐併發腦炎？家長別慌 留意8大前驅症狀
生活

兒童染疫重症恐併發腦炎？家長別慌 留意8大前驅症狀

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
布林肯重申一中政策不變 批北京對台脅迫日增
首頁 / 國際
猴痘
新聞專題
猴痘2/27

西班牙猴痘病例增至84件 葡萄牙透過歐盟買疫苗

2022/5/26 23:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬德里/里斯本26日綜合外電報導）西班牙衛生當局今天通報25件猴痘（monkeypox）新增病例，迄今已累計84人確診；西班牙的鄰國葡萄牙則通報新增9人感染，病例總數達到58例。

西班牙衛生部先前只計算透過病毒基因序列確認感染的確診者人數，目前則把所有非人源水痘感染者在檢測呈陽性後都列為猴痘病例。衛生部還說，除確診者外，目前還有73件疑似病例。

西班牙衛生部長德瑞亞絲（Carolina Darias）昨天表示，政府將與歐洲聯盟（EU）一起採購猴痘疫苗。她也證實，境內出現的猴痘案例屬於西非病毒株，染疫死亡率在1%左右。

在近期這波疫情中，西班牙、英國和葡萄牙是確診案例最多的國家。猴痘原本是中非與西非部分地區的地方性流行病，衛生當局先前認為疫情廣泛擴散的風險不高。

葡萄牙衛生總局（DGS）也宣布，該國正透過歐盟機制採取措施，以建立疫苗庫存，同時也在考慮替確診病例的接觸者和醫護人員接種疫苗。

另外，非洲疾病控制暨預防中心（Africa Centres for Disease Control and Prevention）代理主任歐瑪（Ahmed Ogwell Ouma）今天說，他希望COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間富國囤積疫苗的現象不會在這波猴痘疫情中重演。

歐瑪在記者會上說：「疫苗應該公平分配給最有需要的地方，應該根據風險、而非購買能力來決定分配狀況。」

歐瑪強調：「（接種疫苗的）優先對象應該是第一線醫護人員，然後是首先出現疫情的族群，最後才應考慮一般大眾。」

南非傳染病專家昨天表示，他們認為目前尚無必要發起猴痘疫苗大規模接種的全球性行動，疫苗應優先用於對抗其他致命疾病。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1110526

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀