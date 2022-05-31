聯合國人權官員新疆行程受限 德國外交部失望

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（中央社記者林育立柏林30日專電）聯合國人權事務高級專員巴舍萊近日造訪新疆，了解當地人權狀況，行程受北京限制。德國外交部對此表示失望，認為行程受限，根本無法到現場評估情勢。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）23日起訪問中國6天，了解新疆維吾爾族遭拘禁及強迫勞動的情況。這是17年來聯合國人權高級專員首次訪問中國。

德國外交部一名發言人今天表示，為了這趟旅行德國努力已久，但結果「無法滿足期待」，原因是行程受中方限制，無法自由和不受限地拜訪人和地點，做不到在現場獨立評估情勢。

德國外交部認為人權並非國家內部事務，即使在國界內人權依然適用，中國也不例外，外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）上週與中國外長王毅通話時要求中方用透明態度澄清「新疆人權受到最嚴厲侵害」的嚴重指控。

德國明鏡周刊（Der Spiegel）、英國廣播公司（BBC）等各國媒體在巴舍萊訪問中國之際，同步曝光「新疆警察文件」（Xinjiang Police Files），揭露維吾爾族人被迫害的慘況，其中有獄中警察手持棍棒羈押犯人及上千位被囚禁者的照片，讓巴舍萊此行備受壓力。

德國官員最後督促聯合國人權事務高級專員，儘快公布新疆人權報告。（編輯：郭中翰）1100531