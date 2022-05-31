更多編輯台推薦新聞：
張育成揮別守護者 轉戰海盜開啟大聯盟生涯新頁
運動

張育成揮別守護者 轉戰海盜開啟大聯盟生涯新頁

虎鯨受困塞納河重返大海失敗 專家：患絕症極度痛苦將安樂死
國際

虎鯨受困塞納河重返大海失敗 專家：患絕症極度痛苦將安樂死

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看
生活

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾6萬例 兒童疫苗大型接種站6/1起開設

疫情整理包》本土增逾6萬例 兒童疫苗大型接種站6/1起開設

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
AT-3教練機高雄光點消失 全力搜救中
首頁 / 國際

聯合國人權官員新疆行程受限 德國外交部失望

2022/5/31 07:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林30日專電）聯合國人權事務高級專員巴舍萊近日造訪新疆，了解當地人權狀況，行程受北京限制。德國外交部對此表示失望，認為行程受限，根本無法到現場評估情勢。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）23日起訪問中國6天，了解新疆維吾爾族遭拘禁及強迫勞動的情況。這是17年來聯合國人權高級專員首次訪問中國。

德國外交部一名發言人今天表示，為了這趟旅行德國努力已久，但結果「無法滿足期待」，原因是行程受中方限制，無法自由和不受限地拜訪人和地點，做不到在現場獨立評估情勢。

德國外交部認為人權並非國家內部事務，即使在國界內人權依然適用，中國也不例外，外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）上週與中國外長王毅通話時要求中方用透明態度澄清「新疆人權受到最嚴厲侵害」的嚴重指控。

德國明鏡周刊（Der Spiegel）、英國廣播公司（BBC）等各國媒體在巴舍萊訪問中國之際，同步曝光「新疆警察文件」（Xinjiang Police Files），揭露維吾爾族人被迫害的慘況，其中有獄中警察手持棍棒羈押犯人及上千位被囚禁者的照片，讓巴舍萊此行備受壓力。

德國官員最後督促聯合國人權事務高級專員，儘快公布新疆人權報告。（編輯：郭中翰）1100531

延伸閱讀
維族選手傳聖火 美：無法轉移中國侵犯人權焦點美眾院通過禁從新疆進口法案 參院料將跟進
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族