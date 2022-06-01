大愛無國界 巴西僑界捐款給聖保羅聖心醫院

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（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）駐聖保羅辦事處處長馮光中偕同祕書陳正宏5月31日赴聖保羅聖心醫院，見證巴西台灣僑界聯合捐贈善款給醫院的儀式。

僑務諮詢委員林劉素花、僑務委員洪呂麗月、國際佛光會巴西協會會長陳榮標、中觀寺、巴西全真道院許躍議、一貫道總會、台僑曾麗芳、李瓊玉、李慧敏等當地僑界團體和善心人士聯合捐贈約巴西幣85萬元（約新台幣525萬元）。

聖保羅聖心醫院（Santa Casa de Misericórdia de São Paulo）院長保利略（Vicente Renato Paolilio）、執行長卡德努托（Maria Dulce Cardenuto）及營運長佩基尼（Rogério Pecchini）代表受贈。巴西醫師協會（AMB）主席費南德斯（César Eduardo Fernandes）也受馮光中邀請出席觀禮。

馮光中致詞首先感謝巴西醫師協會主席等貴賓撥冗出席，共同見證台灣僑界善舉。他指出，台灣與巴西雖地理距離遙遠，但台灣僑社在此生根茁壯，多年來持續積極回饋巴西社會。

馮光中說，台灣即使面對艱難的國際處境，仍始終積極善盡國際社會成員的責任，例如俄烏戰爭爆發以來，台灣即陸續辦理援贈烏克蘭醫療物質、募捐善款及民間捐助各式援助物質等人道救濟作為，均足以彰顯「台灣可以幫助世界」的精神。

馮光中最後期許台灣僑界與聖心醫院的合作情誼長久，繼續致力為巴西民眾提供優良醫療資源，並致贈感謝狀給聖心醫院院長，感謝醫院長年提供台灣僑界優質醫療服務並照顧台灣僑民緊急需求。

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聖心醫院院長保利略也感謝台灣僑界樂善好施，在致詞中簡述聖心醫院百年歷史及創辦宗旨。營運長佩基尼簡報醫院營運狀況，盤點歷年來駐聖保羅辦事處及台灣僑界援贈醫院的物資、醫療器材及善款，肯定台灣人道援助精神。儀式最後由執行長卡德努托致感謝詞，場面溫馨隆重。

捐贈儀式結束後，馮光中偕同保利略、卡德努托、林劉素花及曾麗芳共同揭開院方製作的捐贈紀念牌；保利略等人也感謝台灣僑界的長期善舉。（編輯：陳惠珍）1110601

巴西台灣僑界當地時間5月31日捐贈善款給聖保羅聖心醫院，馮光中（右3）等人共同揭開院方製作的感謝紀念牌。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年6月1日