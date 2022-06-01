越南領先開發出非洲豬瘟疫苗 有望商業生產出口

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（中央社河內1日綜合外電報導）越南今天宣布成功開發出一種疫苗，用在豬身上可對抗非洲豬瘟（African Swine Fever），越南的目標是成為第一個商業化生產和出口這種疫苗的國家。

非洲豬瘟因源於非洲而得名，後來傳播到歐洲和亞洲，全球有數億隻豬染病死亡。儘管非洲豬瘟對人類無害，卻是最具破壞性的牲畜疾病之一。2019年2月越南首次發現非洲豬瘟，去年因而被迫撲殺約20%的豬隻。

越南農業與農村發展部副部長馮德進（Phung Duc Tien）在一份聲明中表示，越南開發出非洲豬瘟疫苗「是獸醫界的一個里程碑」。

「這款疫苗免疫效果持續6個月，將成為全球養豬業和豬隻產業的屏障。」

越南這款新疫苗自2019年11月起與美國專家合作開發，進行了5次臨床實驗。馮德進說，它的安全性和有效性得到美國農業部農業研究署（Agricultural Research Service）確認。

馮德進說：「這一成功令人寄予厚望，越南生產的非洲豬瘟疫苗擁有巨大的出口潛力。」他並未提供疫苗何時能出口的時間表，也未提供越南疫苗產能的估計數字。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110601