俄侵烏掀國安憂慮 丹麥公投通過加入歐盟共同防務

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（中央社哥本哈根1日綜合外電報導）丹麥今天舉行公投，以近67%的贊成票壓倒性通過加入歐洲聯盟（EU）共同防衛政策。對此，歐盟執委會主席范德賴恩及歐洲理事會主席米歇爾表示歡迎。

法新社報導，丹麥舉行這次公投的時機，適逢鄰國芬蘭及瑞典申請加入北大西洋公約組織（NATO）之際，因為俄羅斯侵略烏克蘭，迫使歐洲國家重新思考它們的安全政策。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在公投結果出爐後告訴歡呼的支持者：「丹麥今晚釋出一個相當重要的信號。」

她指出：「這個信號是給我們的歐洲和北約盟友和蒲亭（Vladimir Putin，俄國總統）。我們表明，當蒲亭侵略一個自由國家及威脅到歐洲穩定時，我們其他人會團結起來。」

對此，范德賴恩（Ursula von der Leyen）推文表示，丹麥的決定是「對我們共同安全承諾的強烈信號」。米歇爾（Charles Michel）則讚揚丹麥作出「歷史性抉擇」。（譯者：陳正健）1110602