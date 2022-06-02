俄軍猛攻北頓內茨克 美國提供先進火箭系統助烏

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（中央社基輔2日綜合外電報導）俄羅斯軍隊今天試圖鞏固對烏克蘭工業城北頓內茨克（Sievierodonetsk）的控制，距離他們在烏東頓巴斯（Donbas）地區的攻勢取得重大勝利愈來愈近。

不過，為了幫助辛苦作戰的烏克蘭繼續對抗入侵的俄軍，美國宣布向基輔提供7億美元軍火援助，其中包括射程高達80公里的先進火箭系統。

俄羅斯指責美國「火上澆油」。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說，提供火箭發射器之舉，提高了「第三國」捲入衝突的風險。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，烏克蘭承諾不會使用這些火箭攻擊俄羅斯境內目標。美國總統拜登希望擴大烏克蘭火砲打擊的範圍，將有助於促使俄羅斯透過談判結束戰爭。烏克蘭的戰爭已挺進第四個月。

在北頓內茨克市周圍持續幾天的激烈戰鬥後，大部分市區已經被俄軍砲火摧毀，俄軍在城市街道上慢慢推進。烏克蘭表示，北頓內茨克市約70%已在俄羅斯控制下。

烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）在記者會上說：「敵人已經進入北頓內茨克市中心，並試圖擺好陣勢。」

如果俄羅斯占領北頓內茨克市及其位於北頓涅茨河（Siverskyi Donets River）對岸的孿生城市利西昌斯克（Lysychansk），俄軍便拿下整個盧甘斯克州（Lugansk）。莫斯科宣稱為頓巴斯（Donbas）的兩個分離省分而戰，盧甘斯克州是其中之一。

占領盧甘斯克州全境將實現俄羅斯總統蒲亭的主要目標之一，並鞏固俄軍從烏克蘭首都基輔和烏克蘭北部被擊退後改攻烏東的戰爭態勢轉變。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110602