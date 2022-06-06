又傳俄軍官陣亡 俄媒稱一名陸軍少將在烏東遇害

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）俄羅斯國營媒體記者今天表示，一名俄羅斯陸軍少將在烏克蘭東部遇害，成為在俄烏衝突中折損的最新一名俄國高階將領。

路透社報導，俄羅斯大型電視頻道「俄羅斯-1」（Rossiya-1）記者斯拉德科夫（Aleksandr Sladkov）在加密通訊軟體Telegram發布的消息，沒有明確指出俄國陸軍少將庫圖佐夫（Roman Kutuzov）遇害的時間和地點。

俄羅斯國防部並未立即對此置評。

▲前烏克蘭駐奧地利大使謝巴在推特轉發庫圖佐夫遇害的消息。

俄軍加強攻勢，企圖占領頓巴斯地區（Donbas）的重要城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）；俄軍在戰爭初期未能占領烏國首都基輔（Kyiv）後，將目標轉往烏東工業城市北頓內茨克。

即使是在和平時期，俄羅斯也已將軍人死亡數字列為國家機密，自3月25日以來也便未再更新其在烏克蘭的官方將士傷亡數據，當時俄羅斯國防部表示，自2月24日對烏克蘭展開「特殊軍事行動」以來，有1351名俄軍軍人陣亡。

英國國防部說，在俄烏衝突中，俄羅斯似乎折損了許多中級和初級軍官。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110606