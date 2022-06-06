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澳洲總理訪印尼 加強安全及氣候變遷合作

2022/6/6 21:47
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（中央社雅加達6日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯今天拜會印尼總統佐科威，這是他上任後首度雙邊外交訪問。他宣布將持續深化與印尼的關係，並承諾在貿易、安全和氣候變遷方面加強合作。

在雙方開始正式會談之前，澳洲新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）陪著東道主佐科威（Joko Widodo）騎著竹製自行車，穿越在印尼茂物市（Bogor）的總統行宮。

艾班尼斯強調與印尼這個東南亞最大經濟體往來的重要性，並帶來一個備受矚目的商業代表團，隨行官員有外交部長黃英賢（Penny Wong）和貿易事務部長法瑞爾（Don Farrell）。

艾班尼斯說：「印尼可望成為世界5大經濟體之一，振興我們之間的貿易和投資關係是我國政府的優先事項。」

艾班尼斯在5月宣誓就職的第二天就前往日本參加「四方安全對話」（Quad）峰會，其中還包括美國、印度和日本參與。他的印尼之行是就任後首度與外國領導人一對一會談。

他說，澳洲將努力實現「印尼－澳洲全面經濟夥伴協定」(IA-CEPA）的潛力，並為印尼計畫中的綠色、高科技首都努山塔拉（Nusantara）的發展提供技術專長。

艾班尼斯重申4年內為印尼和該地區的發展提供4億7000萬澳元的承諾，並與印尼建立2億澳元的氣候和基礎設施合作夥伴關係，以及在澳洲外交部設立東南亞辦公室。

他說：「正如我國政府雄心勃勃的氣候目標，在我們共同過渡到淨零（碳排）世界之際，我希望在整個地區更好地獲得負擔得起的、可靠和安全的清潔能源。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1110606

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