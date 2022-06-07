日本COVID-19新增1.7萬例 東京疫情連25天趨緩

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本全境今天新增1萬7039例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，東京疫情明顯趨緩，單日新增已連續25天低於上週同日。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至今天晚間6時止，日本全境單日新增1萬7039例確診病例及26例死亡病例。

日本全境包括機場檢疫等及鑽石公主號在內，至今累計病例數897萬6051例，包括3萬816例死亡病例。

東京都今天新增1800例確診病例，較上週二減少562例，連續25天低於上週同日。最近一週平均單日新增1904.1例，是前一週平均的72.4%。

鄰近東京都的神奈川縣今天新增762例確診病例，較上週二減少347例，連續14天低於上週同日，至今累計病例數76萬350例，包括2209例死亡病例。

大阪府今天新增1925例確診病例，較上週二減少380多例，至今累計病例數98萬3890例，包括5085例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1467例確診病例，較上週二減少2例，至今累計病例數22萬3910例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增100.23人染疫，沖繩縣以583.32人連續74天高居日本各地之冠；鹿兒島縣以170.76人次之、宮崎縣以160.77人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110607