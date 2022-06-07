黑海安全走廊輸運烏克蘭穀物 土耳其與俄烏密切協調

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（中央社伊斯坦堡7日綜合外電報導）土耳其國防部長艾卡指出，正就重新開放烏克蘭港口榖物出口與俄羅斯及烏克蘭密切協調，儘管烏克蘭其他地方的衝突仍然激烈。

路透社報導，由聯合國推動的此一計畫將開放一道安全輸運走廊，以因應俄羅斯於2月展開侵略行動，導致烏克蘭的黑海榖物出口停擺，引發全球糧食危機。

艾卡（Hulusi Akar）指出，4方致力研議將如何清除、由誰清除漂浮烏南敖德薩港（Odesa）和其他烏克蘭沿岸外海的水雷，以及由誰確保這道走廊的安全。

他昨晚於內閣會議後告訴記者：「我們致力儘速就此達成結論。」

他說，「已就此一議題取得諸多進展」，正持續擬定相關技術計畫。

烏、俄黑海鄰國土耳其已經表示，如果協議能夠達成，它準備根據一套「觀察機制」發揮作用。

那可能會包括由土耳其海軍護送貨輪離開烏克蘭，朝土耳其海峽前進，然後再轉往全球各地巿場。

有關會談定明天展開，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）都會參加。（譯者：何宏儒/核稿：劉學源）1110607