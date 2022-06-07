德總理晤波羅的海三國領袖 討論北約東翼增兵

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德國將與波海三國討論如何強化北約東翼的軍力，以嚇阻俄國擴張領土的野心。（中央社製圖）

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（中央社記者林育立柏林7日專電）俄羅斯入侵烏克蘭讓波羅的海三國人人自危，德國總理蕭茲今天將在立陶宛會晤三國領袖，討論如何強化北約東翼的軍力，以嚇阻俄國擴張領土的野心。

俄羅斯入侵烏克蘭3個多月以來，蕭茲（Olaf Scholz）今天首次訪問北約盟邦立陶宛，會晤波羅的海三國領袖。

烏克蘭遭俄軍侵略，讓立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞人人自危，喚起過去被蘇聯壓迫的記憶。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）日前訪問柏林時曾說：「如果烏克蘭失守，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）第二天就站在我們家門口」。

歐美共同防衛組織北大西洋公約組織（NATO）本月底將在西班牙舉行峰會，這三國期待北約在東翼的波羅的海地區能持續增兵，以嚇阻俄羅斯擴張領土的野心。

瑙塞達在蕭茲來訪前夕接受「德新社」（DPA）訪問時表示，期待北約在本次峰會達成共識，「從嚇阻過渡到前進防衛，從營擴充到旅，從空中警備擴大到防空」。

北約目前在立陶宛部署1600名兵力，其中2/3來自德國；每個旅的兵力規模可達3000人至5000人。

拉脫維亞總統李維茲（Egils Levits）期待蕭茲提出加強保衛北約東部盟邦的「具體建議」，「我們期待德國考慮北約的整體安全，支持北約在所有波羅的海三國增兵」。

他說，不僅立陶宛有德國部署的兵力，拉脫維亞、愛沙尼亞也需要有更多北約盟邦的軍隊。

蕭茲今天在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）會晤總統瑙塞達後，將與愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）、立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）、拉脫維亞總理卡林斯（Krisjanis Karins）共進午餐，4人隨後將舉行記者會。（編輯：黃自強）1110607