更多編輯台推薦新聞：
112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新
科技

蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
國際反應
新聞專題
國際反應1/197

德總理晤波羅的海三國領袖 討論北約東翼增兵

2022/6/7 19:30（6/7 19:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
德國將與波海三國討論如何強化北約東翼的軍力，以嚇阻俄國擴張領土的野心。（中央社製圖）
德國將與波海三國討論如何強化北約東翼的軍力，以嚇阻俄國擴張領土的野心。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林7日專電）俄羅斯入侵烏克蘭讓波羅的海三國人人自危，德國總理蕭茲今天將在立陶宛會晤三國領袖，討論如何強化北約東翼的軍力，以嚇阻俄國擴張領土的野心。

俄羅斯入侵烏克蘭3個多月以來，蕭茲（Olaf Scholz）今天首次訪問北約盟邦立陶宛，會晤波羅的海三國領袖。

烏克蘭遭俄軍侵略，讓立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞人人自危，喚起過去被蘇聯壓迫的記憶。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）日前訪問柏林時曾說：「如果烏克蘭失守，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）第二天就站在我們家門口」。

歐美共同防衛組織北大西洋公約組織（NATO）本月底將在西班牙舉行峰會，這三國期待北約在東翼的波羅的海地區能持續增兵，以嚇阻俄羅斯擴張領土的野心。

瑙塞達在蕭茲來訪前夕接受「德新社」（DPA）訪問時表示，期待北約在本次峰會達成共識，「從嚇阻過渡到前進防衛，從營擴充到旅，從空中警備擴大到防空」。

北約目前在立陶宛部署1600名兵力，其中2/3來自德國；每個旅的兵力規模可達3000人至5000人。

拉脫維亞總統李維茲（Egils Levits）期待蕭茲提出加強保衛北約東部盟邦的「具體建議」，「我們期待德國考慮北約的整體安全，支持北約在所有波羅的海三國增兵」。

他說，不僅立陶宛有德國部署的兵力，拉脫維亞、愛沙尼亞也需要有更多北約盟邦的軍隊。

蕭茲今天在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）會晤總統瑙塞達後，將與愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）、立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）、拉脫維亞總理卡林斯（Krisjanis Karins）共進午餐，4人隨後將舉行記者會。（編輯：黃自強）1110607

延伸閱讀
日本北約地中海聯合訓練 東京會談確認歐洲與印太安全不可分割黑海安全走廊輸運烏克蘭穀物 土耳其與俄烏密切協調
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀