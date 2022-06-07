日本北約地中海聯合訓練 東京會談確認歐洲與印太安全不可分割

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本海上自衛隊艦艇6日在地中海與北大西洋公約組織（NATO）實施聯合訓練，雙方高層今天也在東京會談，確認「歐洲與印度太平洋地區的安全保障不可分割」。

日本TBS電視台報導，海上自衛隊今天公布，6日已跟北大西洋公約組織（NATO）的常設海上部隊，在地中海實施聯合訓練。海上自衛隊派出練習艦鹿島號及島風號，NATO派出義大利海軍及土耳其海軍巡防艦參與。

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另外，NATO軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）今天訪日，跟日本防衛大臣岸信夫及統合幕僚長山崎幸二會談。雙方在會談上對烏克蘭遭俄羅斯侵略，確認「歐洲與印度太平洋地區的安全保障不可分割」。

日本首相岸田文雄正協調以首位日本首相身分，出席6月底將舉行的NATO峰會，似乎有意藉此對外展現日本在外交及防衛領域，強化與NATO間合作關係。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110607