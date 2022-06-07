日本主辦國際海上閱兵及海軍會議 不邀俄羅斯

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日本防衛大臣岸信夫7日說，今年由日本主辦的西太平洋海軍會議不會邀請俄羅斯參加。（共同社）

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本防衛大臣岸信夫今天在內閣會議後記者會上說，今年由日本主辦的西太平洋海軍會議（WPNS）及國際觀艦式（國際海上閱兵），都不會邀請俄羅斯參加。

日本朝日新聞報導，岸信夫說，不邀請俄羅斯的理由是「（俄羅斯）侵略烏克蘭屬動搖國際秩序基礎的行為，明確違反國際法，推翻了WPNS致力在各國海軍間建立互信的前提」。

日本今年配合海上自衛隊成立70週年主辦國際觀艦式，但確切時間與地點尚未定案。日本上次主辦是在2002年，來自俄羅斯、美國、韓國等11國的17艘艦艇及潛艦聚集東京灣，時任日本首相的小泉純一郎出海校閱。

TBS電視台報導，俄羅斯雖然是WPNS成員國，但岸信夫今天表明已取消邀請俄羅斯參加今年的活動。

產經新聞報導，WPNS從1988年後隔年舉行，由包括日本、美國、韓國、中國、澳洲等以太平洋沿岸為主的全球30國，所加盟組成的多國海軍合作框架。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1110607