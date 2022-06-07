更多編輯台推薦新聞：
蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新
科技

蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上秋季可更新

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁
運動

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
國際反應
新聞專題
國際反應1/196

日本主辦國際海上閱兵及海軍會議 不邀俄羅斯

2022/6/7 14:03（6/7 14:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本防衛大臣岸信夫7日說，今年由日本主辦的西太平洋海軍會議不會邀請俄羅斯參加。（共同社）
日本防衛大臣岸信夫7日說，今年由日本主辦的西太平洋海軍會議不會邀請俄羅斯參加。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京7日綜合外電報導）日本防衛大臣岸信夫今天在內閣會議後記者會上說，今年由日本主辦的西太平洋海軍會議（WPNS）及國際觀艦式（國際海上閱兵），都不會邀請俄羅斯參加。

日本朝日新聞報導，岸信夫說，不邀請俄羅斯的理由是「（俄羅斯）侵略烏克蘭屬動搖國際秩序基礎的行為，明確違反國際法，推翻了WPNS致力在各國海軍間建立互信的前提」。

日本今年配合海上自衛隊成立70週年主辦國際觀艦式，但確切時間與地點尚未定案。日本上次主辦是在2002年，來自俄羅斯、美國、韓國等11國的17艘艦艇及潛艦聚集東京灣，時任日本首相的小泉純一郎出海校閱。

TBS電視台報導，俄羅斯雖然是WPNS成員國，但岸信夫今天表明已取消邀請俄羅斯參加今年的活動。

產經新聞報導，WPNS從1988年後隔年舉行，由包括日本、美國、韓國、中國、澳洲等以太平洋沿岸為主的全球30國，所加盟組成的多國海軍合作框架。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1110607

延伸閱讀
俄烏激烈巷戰 澤倫斯基：烏東兩大城淪為死城憂台灣有事 日本防衛省研議成立統合司令官烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備俄羅斯限制惰性氣體出口 全球晶片荒恐加劇西方制裁衝擊 俄羅斯5月新車銷售銳減83.5%
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀