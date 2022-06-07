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俄烏激烈巷戰 澤倫斯基：烏東兩大城淪為死城

2022/6/7 11:44（6/7 12:07 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基6月6日表示，烏軍以寡敵眾，仍堅守烏東戰略要城北頓內茨克。圖為北頓內茨克一座化學工廠的硝酸槽5月31日遭俄軍空襲。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
烏克蘭總統澤倫斯基6月6日表示，烏軍以寡敵眾，仍堅守烏東戰略要城北頓內茨克。圖為北頓內茨克一座化學工廠的硝酸槽5月31日遭俄軍空襲。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
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（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏軍以寡敵眾，仍堅守烏東戰略要城北頓內茨克，然而雙方在當地和臨近的利西昌斯克激烈交火，已讓這兩座城市淪為「死城」。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，兩軍今天在北頓內茨克（Severodonetsk）進行巷戰，砲彈如雨般從天而降。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，激烈交戰已讓北頓內茨克和鄰近的利西昌斯克（Lysychansk）成了「死城」。

俄軍3月從基輔撤軍以來，集中力量鎖定烏東頓巴斯地區（Donbas），近幾週來作戰行動進展緩慢。

儘管俄軍人數較多，但澤倫斯基表示，烏克蘭守軍仍死守戰略要城，「很有機會」反擊。

俄軍對臨近城市利西昌斯克的砲擊也愈演愈烈。這裡是澤倫斯基昨天所視察烏東前線的一部份。

當地一名年長居民利可維茲（Oleksandr Lyakhovets）說，一枚俄羅斯飛彈擊中他的公寓，使其沒入火焰中。67歲的他告訴法新社：「他們就是無止盡地射擊。」

俄軍目前已經控制盧甘斯克（Luhansk）大部分地區以及鄰近的頓內茨克（Donetsk）半壁江山。烏東的頓巴斯（Donbas）就是由這兩個地區組成。

兩軍交戰緩慢而血腥，雙方都遭受重大損失。

俄羅斯官方媒體昨天報導，俄國陸軍少將庫圖佐夫（Roman Kutuzov）在烏克蘭東部遇害，成為在俄烏衝突中折損的最新一名俄國高階將領。

目前由俄羅斯控制的港市居民正面臨日益嚴重的人道危機，食物和飲用水嚴重短缺，使情況雪上加霜。

一名烏克蘭官員今天表示，腐爛的屍體和垃圾造成汙染引發霍亂疫情，導致全市實施隔離措施。

一名市府顧問告訴聯合新聞電視台（United News TV）：「正在封閉這座城市。」「在城市內部，占領當局及其管理人員都提到了『霍亂』。」

不過BBC無法獨立核實這項說法。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110607

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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