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東京疫情連26天趨緩 沖繩單日新增再逾1500例

2022/6/8 17:53
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（中央社東京8日綜合外電報導）日本東京COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，單日新增連續26天低於上週同日；目前疫情最嚴峻的沖繩縣，今天是繼5月28日後單日新增再逾1500例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1935例確診病例，較上週三減少480例，連續26天低於上週同日。最近一週平均單日新增1835.6例，是前一週平均的76.1%。

鄰近東京都的神奈川縣今天新增823例確診病例，較上週三減少308例，連續4天單日新增低於千例，至今累計病例數76萬1173例，包括2212例死亡病例。

大阪府今天新增1644例確診病例，較上週三減少約330例，至今累計病例數98萬5534例，包括5088例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1557例，較上週三增加85例，也是繼5月28日後單日新增再逾1500例，至今累計病例數22萬5467例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增96.38人染疫，沖繩縣以583.19人連續75天居日本各地之冠；鹿兒島縣以167.85人居次，宮崎縣以150.10人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110608

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