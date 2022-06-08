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歐洲議會投票 否決歐盟碳交易體系改革案

2022/6/8 23:48
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（中央社史特拉斯堡8日綜合外電報導）歐洲議會今天投票否決歐盟碳交易體系改革提案，這對歐盟的「綠色新政」（Green Deal）氣候計畫造成意外挫敗。

法新社和路透社報導，歐盟誓言迄2030年將溫室氣體排放量減少55%，但歐洲議會綠黨和社會黨籍議員認為，計畫中擴大碳交易的手筆不夠大，因此否決這項改革提案。

包括歐洲保守及改革黨團（ECR）在內的右翼組織議員也反對這項提案，儘管他們在投票前同意支持部分折衷方案。

擴大歐盟排放交易體系（ETS）、將交通運輸和營建產生的碳納入的計畫，是布魯塞爾整個氣候方案的基石。

歐洲議會的碳市場改革首席談判代表利澤（Peter Liese）敦促他的同事，在委員會中再次嘗試尋找能夠贏得支持的提案。

他說：「所有今天投下反對票的議員都可以三思…請不要讓ETS胎死腹中。」

外界對能源成本飆漲和通膨升溫的憂慮，與歐洲對抗全球暖化的承諾衝突，歐洲議會今天就其他7項氣候變遷政策進行表決，目前結果仍不確定。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110608

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