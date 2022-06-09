美國陸戰隊軍機墜毀加州沙漠 機上5人傳4死

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（中央社加州布勞里8日綜合外電報導）美國軍方今天表示，一架陸戰隊的飛機今天在南加州的沙漠墜毀，民間和軍方的緊急救援人員正在搜救中。聯邦消息人士說，機上有5人，其中4人罹難。

美聯社報導，美國陸戰隊第3航空聯隊（3rd Marine Aircraft Wing）發言人恩格爾哈特（Mason Englehart）表示，這架魚鷹型傾斜旋翼機（MV-22B Osprey）是駐紮在加州彭德爾頓營（Camp Pendleton）的陸戰隊第3航空聯隊的飛機，今天下午12時25分在訓練時墜毀。

陸戰隊第3航空聯隊是總部設在聖地牙哥的米拉瑪陸戰隊航空基地（Marine Corps Air Station Miramar）一個航空單位，那裡在墜機地點的西方約185公里處、加州帝國郡（Imperial County）的格拉米斯（Glamis）附近。

魚鷹型傾斜旋翼機可以像直升機一樣垂直起降，但飛行方式跟一般渦輪螺旋槳飛機一樣。

一名聯邦消息人士告訴「洛杉磯時報」（Los Angeles Times），機上有5人，其中4人死亡。

「紐約郵報」（New York Post）報導，尤馬陸戰隊航空基地（Marine Corps Air Station Yuma）發言人說，今天墜毀的魚鷹型傾斜旋翼機上沒有核材料，駁斥在社群媒體流傳的謠言。

發言人凡尼爾（Brett Vannier）說：「與社群媒體謠言相反的是，機上沒有核材料。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110609