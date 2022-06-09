更多編輯台推薦新聞：
中央社每週好書讀全新改版 品閱書香新視界
文化

中央社每週好書讀全新改版 品閱書香新視界

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備
國際

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美國陸戰隊軍機墜毀加州沙漠 機上5人傳4死

2022/6/9 08:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加州布勞里8日綜合外電報導）美國軍方今天表示，一架陸戰隊的飛機今天在南加州的沙漠墜毀，民間和軍方的緊急救援人員正在搜救中。聯邦消息人士說，機上有5人，其中4人罹難。

美聯社報導，美國陸戰隊第3航空聯隊（3rd Marine Aircraft Wing）發言人恩格爾哈特（Mason Englehart）表示，這架魚鷹型傾斜旋翼機（MV-22B Osprey）是駐紮在加州彭德爾頓營（Camp Pendleton）的陸戰隊第3航空聯隊的飛機，今天下午12時25分在訓練時墜毀。

陸戰隊第3航空聯隊是總部設在聖地牙哥的米拉瑪陸戰隊航空基地（Marine Corps Air Station Miramar）一個航空單位，那裡在墜機地點的西方約185公里處、加州帝國郡（Imperial County）的格拉米斯（Glamis）附近。

魚鷹型傾斜旋翼機可以像直升機一樣垂直起降，但飛行方式跟一般渦輪螺旋槳飛機一樣。

一名聯邦消息人士告訴「洛杉磯時報」（Los Angeles Times），機上有5人，其中4人死亡。

「紐約郵報」（New York Post）報導，尤馬陸戰隊航空基地（Marine Corps Air Station Yuma）發言人說，今天墜毀的魚鷹型傾斜旋翼機上沒有核材料，駁斥在社群媒體流傳的謠言。

發言人凡尼爾（Brett Vannier）說：「與社群媒體謠言相反的是，機上沒有核材料。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110609

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族