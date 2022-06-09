英國審查報告建議 購菸法定年齡應逐年提高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國政府委託進行的審查報告建議，英格蘭法定購菸年齡應逐年提高一歲，直到最終沒有人可以購買菸草產品為止。

路透社和法新社報導，英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）委託、由兒童慈善機構Barnardo's前執行長賈維德汗（Javed Khan）領導的審查報告建議，將最低年齡從18歲逐步提高，這是報告建議實施的15項干預措施之一，以助英國實現2030年前成為「無菸」國家的目標。無菸的定義是英格蘭吸菸率不超過5%。

其他干預措施包括推廣電子菸，作為輔助戒菸的工具，以及為零售商提供菸草許可證以限制使用率。

英國政府表示，這些建議將會列入考慮，並在適當的時候公布自己的計畫。

英格蘭估計有600萬名癮君子，英格蘭、蘇格蘭和威爾斯的購菸最低法定年齡，上次在2007年從16歲提高到 18歲。

根據官方數據，所有癌症死亡人口中，大約1/4與吸菸有關。

皇家內科醫學院（Royal College of Physicians）的菸草特別諮詢小組負責人亞格拉沃（Sanjay Agrawal）告訴英國廣播公司電台（BBC Radio），自2007年將購菸年齡從16歲提高以來，16到18歲族群的吸菸人數減少 30%。

紐西蘭2021年也公布一項類似的計畫，將在2027年起，將吸菸年齡由18歲逐年調高。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1110609